Sportieve Britse Prins Philip (96) gaat nog altijd te voet naar de kerk

Prins Philip blijft op hoge leeftijd actief. Waar zijn vrouw koningin Elizabeth zondag weer per auto naar de kerk ging, koos Philip voor de benen.

De hertog van Edinburgh legde het stukje van de winterresidentie van Elizabeth en Philip naar St. Mary Magdalene Church in Sandringham net als in de afgelopen weken te voet af. Philip, die in juni 97 jaar wordt, praatte opgewekt met een vriend die hem vergezelde. Hij was opnieuw gekleed in een warme lange jas, zo is te zien op foto's van de Daily Mail. Elizabeth koos op haar beurt voor een fleurig fuchsia-kleurig pak.

Elizabeth en Philip brengen de wintermaanden traditiegetrouw door op het landgoed Sandringham in Norfolk. De twee blijven doorgaans tot de eerste week van februari. Daar gedenkt Elizabeth haar vader koning George VI, die op 6 februari 1952 op het landgoed overleed.