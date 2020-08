Speech prins Harry ontroerde Kate Middleton op haar trouwdag: “Maar die uitspraak over haar ‘killer legs’ heeft hij geschrapt” BDB

16 augustus 2020

15u16

Bron: NB 0 Royalty Kate Middelton (38) kon het niet droog houden tijdens de speech van prins Harry (35) op haar huwelijk met prins William (38). Dat schrijft royaltywatcher Katie Nicholl in de biografie ‘Harry: Life, Loss and Love’.

Prins of geen prins, als getuige hoor je een ontroerende speech te geven op een huwelijksfeest. Ook prins Harry moest die belangrijke taak vervullen op de trouwdag van z’n broer op 29 april 2011. “De toespraak was opgesmukt met Harry’s typische gevoel voor humor”, is te lezen in de biografie van Nicholl. “’William was geen romantische ziel voor hij Kate ontmoette’, vertelde de prins in de speech. ‘Ik wist dus dat het serieus was toen hij plots begon te flirten via de telefoon.’ Daarna zei hij dat de tien jaar durende romance van het koppel z’n grote inspiratiebron was, waarop Middleton een traantje moest wegpinken.”

Nicholl schrijft ook dat één passage de speech uiteindelijk niet haalde. Harry’s toenmalige vriendin, Chelsy Davy, liet de prins een bepaalde zin schrappen. “Ze had hem geholpen met de toespraak en adviseerde Harry om de opmerking over de killer legs van Kate te schrappen, omdat ze dacht dat het de bruid voor schut zou zetten.”

