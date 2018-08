Spaarcentje over? Prins Harry verkoopt zijn Audi op internet DBJ

03 augustus 2018

15u43 0 Royalty Wie nog een spaarcentje over heeft kan vanaf deze week bieden op de Audi R6 Avant van Prins Harry. De sportieve wagen, die 100km/u haalt in 3,9 seconden, staat op internet te koop voor 80.000 euro.

Vorig jaar werd Prins Harry nog gespot in de wagen toen hij, in het gezelschap van Meghan Markle, naar de trouwreceptie van Pippa MIddleton ging. De prins vraagt 71.900 pond voor de wagen - dat is omgerekend zo'n 80.700 euro - en heeft 7184 kilometer op de teller staan. De auto staat aangeboden op de Britse website autotrader, waar ze uiteraard blij zijn met de advertentie.

"De Audi RS6 Avant is een van de snelste wagens op de markt en gaat van 0 naar 100km/u in 3,9 seconden", aldus het hoofd van website Erin Baker. De vraag blijft natuurlijk waarom de Hertog van Sussex van zijn wagen af wil. "Misschien is hij op zoek naar familiewagen", zegt de zaakvoerster. "In dat geval kunnen we een Skoda Superb aanbevelen, die onlangs een prijs won als beste familiewagen van het jaar. Of het zou kunnen dat hij voor een elektrisch exemplaar gaat, want ook bij zijn huwelijk vervoerde hij zijn vrouw in een elektrische Jaguar."

Discrete sportieveling

De prins heeft ongeveer een jaar met de auto rondgereden die voor 11.000 pond aan opties heeft. De jonge prins koos voor sportuitlaat, zodat de 4.0-V8 biturbo vrij kan ademen. De Audi RS6 Avant van de prins is met zijn donkergrijze kleur en ideaal om onopgemerkt voorbij te komen.