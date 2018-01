Spaanse villa van Boudewijn en Fabiola wordt luxehotel: "Dit kán toch niet!" IDR/TDS

24 januari 2018

06u00

Bron: Tv Familie 1 Royalty De Spaanse gemeente Motril heeft volgens Tv Familie beslist dat Villa Astrida, het buitenverblijf van wijlen koning Boudewijn en Fabiola, een luxehotel mag worden. Verrassend nieuws, want na haar dood in 2014 liet het Belgische hof weten dat álle bezittingen van Fabiola naar het Hulpfonds van Koningin Mathilde waren gegaan. "Het Paleis heeft de Belgische bevolking iets voorgelogen", zegt royaltywatcher Thierry Debels in het weekblad.

"Over privézaken communiceren onze royals niet", legt Debels uit. "Maar omdat er na Fabiola’s overlijden heisa was ontstaan over de erfenis, stuurde het Paleis bij hoge uitzondering een communiqué rond. Daarin stond dus duidelijk vermeld dat alles voor het Hulpfonds van Koningin Mathilde was. Klinkklare onzin, omdat we op dat moment al wisten dat Fabiola nog een eigen fonds in Spanje had, voor haar familie. Maar daar bleef het Paleis met opzet vaag over. Ook over de villa in Motril, waar koning Boudewijn in 1993 aan een hartaanval bezweek, bestond onduidelijkheid.’"

Bizarre keuze

Nu komt de waarheid dus aan het licht. Villa Astrida - een landgoed van 2,6 hectare met privéstrand aan de Andalusische kust - wordt beheerd door de Spaanse neven en nichten van Fabiola. Zij erfden het na haar dood. Maar ondertussen ligt de villa er al twee jaar verloederd bij. Daarom wil de familie ze nu verkopen aan een projectontwikkelaar. Die heeft interesse om het domein om te vormen tot een vijfsterrenhotel met 120 kamers, én een kapel ter ere van het overleden vorstenpaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN