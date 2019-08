Spaanse oud-koning Juan Carlos moet hartoperatie ondergaan TDS

22 augustus 2019

17u01

Bron: ANP 0 Royalty De Spaanse koning Juan Carlos (81) wordt zaterdag geopereerd aan zijn hart. Dat meldt de Spaanse krant ABC op basis van een aankondiging van het paleis.

Het is een geplande operatie, naar aanleiding van de laatste jaarlijkse medische controle op 11 en 12 juni. De operatie wordt uitgevoerd in de Quirón-kliniek, in Pozuelo de Alarcón.

Ondanks dat de vader van de huidige koning Felipe het aan zijn hart heeft, heeft de 81-jarige Juan Carlos deze zomer in Finland deelgenomen aan een zeilrace. Daar werd zijn zeilboot Bribón uitverkozen tot ‘boot van het jaar 2018'. Dit vanwege de bijzondere prestaties van de klassieke, in 1947 gebouwde, 6 meterboot.

In maart dit jaar moest de koning-emeritus al eens onder het mes. Hij werd preventief behandeld voor een basaalcelcarcinoom: een vorm van huidkanker die wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan de zon.