Spaanse oud-koning Juan Carlos krijgt drie bypasses tijdens hartoperatie TT

24 augustus 2019

18u19

Bron: ANP 1 Royalty De Spaanse oud-koning Juan Carlos heeft een hartoperatie ondergaan en drie bypasses gekregen. De directie van het Madrileense ziekenhuis waar de 81-jarige Juan Carlos is geopereerd, repte van een succesvol verlopen operatie, meldt de krant El País.

Zijn vrouw koningin Sofia en de huidige koning Felipe, zoon van Juan Carlos, bezochten het voormalige staatshoofd na de ingreep.

Juan Carlos was gisterenavond opgenomen in het ziekenhuis. Bij aankomst zei hij tegen de aanwezige journalisten: "We zien elkaar weer als ik hier wegga."

Voor Juan Carlos was het zijn zeventiende operatie. Hij kreeg eerder onder meer al een nieuwe knie en werd geopereerd aan een heup, een verwonding in zijn gezicht en een hernia. Na zijn jaarlijkse medische onderzoek afgelopen juni werd besloten tot de hartoperatie.

In 2014 trad Juan Carlos af na bijna veertig jaar op de troon. In Spanje is zijn titel nog steeds koning.