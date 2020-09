Spaanse kroonprinses Leonor in quarantaine RL

12 september 2020

00u16

Bron: Belga, BuzzR/ANP, El País, El Mundo 0 Royalty De dochters van de Spaanse koning Felipe moeten veertien dagen in quarantaine omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het coronavirus op hun school. Dat schrijven de Spaanse media vrijdag. De 14-jarige kroonprinses Leonor en haar 13-jarige zus prinses Sofia moeten twee weken thuis blijven net als de andere leerlingen van privéschool Santa María de los Rosales.

Vanaf maandag gaat de klas onlinelessen volgen. Het Spaanse koningshuis bevestigt aan Spaanse media dat koning Felipe, koningin Letizia, prinses Leonor en Sofía "de voorschriften en gezondheidsindicaties" van de gezondheidsorganisaties opvolgen. Dit betekent onder meer dat de prinsessen op corona zullen worden getest en tot twee weken in quarantaine moeten blijven. Felipe en Letizia laten weten voorlopig hun officiële activiteiten door te zetten.

Eerste schooldag

Woensdag, op haar eerste schooldag, werd de temperatuur van de kroonprinses gemeten om te bepalen of ze geen koorts heeft, wat zou kunnen duiden op besmetting met het virus. Jongere zus Sofia - die aan haar tweede jaar begint, zou eigenlijk pas vrijdag aan haar eerste lessen volgen. Toch stond ze erop Leonor op haar eerste schooldag in de vierde klas te vergezellen. Later werd bij een klasgenootje van Leonor het virus vastgesteld, waardoor de voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

Voor leerlingen ouder dan 9 jaar zijn in Spanje sociale bubbels gecreëerd: een beperkte groep van medescholieren met wie ze contact mogen hebben, en de school moet zoveel mogelijk verhinderen dat leerlingen van verschillende klassen met elkaar in aanraking komen.

Het aantal coronabesmettingen in Spanje stijgt opnieuw sterk. Vrijdag werden 12.183 gevallen genoteerd en was er sprake van de grootste stijging sinds de start van de pandemie. In België geldt code rood voor Spanje. Dat betekent dat niet-essentiële reizen naar het land verboden zijn.

