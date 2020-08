Spaanse koning Juan Carlos volgens Portugese media in Estoril bij Lissabon, volgens Spaanse media op Dominicaanse Republiek KVDS

04 augustus 2020

11u05

Bron: Belga 0 Royalty De Spaanse koning Juan Carlos zou in Portugal verblijven nadat hij had meegedeeld dat hij buiten Spanje zou gaan wonen. Aanleiding waren de schandalen rond zijn persoon. Portugese media melden dat hij in Estoril is, op 20 kilometer ten westen van Lissabon. Spaanse media spreken dan weer van de Dominicaanse Republiek.



Juan Carlos, die na zijn aftreden in 2014 de titel koning behield, heeft in Villa Giralda in Estoril een deel van zijn jeugd doorgebracht. Hij woonde er langere tijd voor hij in 1975 de troon besteeg.

Burgemeester

De verhuizing is niet officieel bevestigd. Burgemeester Carlos Carreiras van Cascais, waar Estoril onder valt, heeft gezegd dat de Spaanse koning altijd welkom is, maar hij zei niet of hij daar al was aangekomen.





Volgens Portugese media is Juan Carlos de Borbón onmiddellijk na zijn aankondiging te vertrekken uit Spanje naar Estoril gereisd. De Spaanse openbare omroep en andere Spaanse media meldden echter dat de vroegere vorst (82) al voor die aankondiging was vertrokken.



De Spaanse kranten ABC en La Vanguardia melden dat de koning verder weg is. Hij zou Madrid zondag al hebben verlaten en zou, na een nachtje te hebben doorgebracht in Galicië, via Portugal naar de Dominicaanse Republiek zijn gevlogen.

Het zou niet voor het eerst zijn dat Juan Carlos zich even terugtrekt in een luxeoord in La Romana in het oosten van het Caribische land. Hij zou daar nu enkele weken willen blijven voor hij besluit waar te gaan wonen.

Zijn echtgenote Sofia (81) zou niet met hem in het buitenland gaan wonen. Zij is al enkele dagen met vakantie op Mallorca.

