Spaanse koning Felipe wijst toekomstige erfenis af vanwege smeergeldaffaire vader Juan Carlos Redactie/IB

16 maart 2020

02u01

Bron: AD 0 Royalty Koning Felipe neemt drastische maatregelen na een schandaal rond zijn vader Juan Carlos. De Spaanse koning kondigde zondag aan dat hij afziet van een toekomstige erfenis. Bovendien wil hij dat de jaarlijkse betalingen van 194.000 euro aan zijn 82-jarige vader onmiddellijk worden stopgezet.

“Felipe verbreekt de banden met zijn vader”, schrijft de krant El Mundo. Aanleiding is een lopend onderzoek van Zwitserse aanklagers naar een bankrekening die naar verluidt wordt beheerd door Juan Carlos.

Het voormalige staatshoofd, dat zes jaar geleden afstand deed van de Spaanse troon, zou in 2008 zo'n 88 miljoen euro hebben ontvangen van de toenmalige Saudische koning Abdullah. De aanklagers vermoeden dat dit smeergeld zou kunnen zijn geweest.

De huidige koning Felipe (52) zou de tweede begunstigde zijn van het fonds, maar hij had hier volgens het Zarzuela Paleis geen weet van en distantieert zich ervan. “Tegenwoordig eisen de burgers meer dan ooit dat ethische principes leidend zijn in het openbare leven”, zegt Felipe in een verklaring. “De koning is als staatshoofd niet alleen een voorbeeld, maar moet zich ook voegen naar deze legitieme eis van de bevolking.”