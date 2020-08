Spaanse koning Felipe niet blij dat zijn vader in Abu Dhabi verblijft SDE

19 augustus 2020

19u37

Bron: ANP 1 Royalty Koning Felipe (52) en premier Pedro Sánchez (48) hebben weer nieuwe kopzorgen over de op 3 augustus plotsklaps uit Spanje vertrokken koning-emeritus Juan Carlos (82). Dat vertrek was bedoeld om afstand te scheppen tussen het paleis en de in opspraak geraakte Juan Carlos. Maar de uitgekozen bestemming, Abu Dhabi, zorgt voor nieuwe problemen, zo maakte woensdag het Spaanse dagblad La Vanguardia duidelijk.

Aanvankelijk werd geheimgehouden waar Juan Carlos verbleef. Spaanse media plaatsten hem achtereenvolgens in Portugal, de Dominicaanse Republiek en Abu Dhabi. Een enkele krant dacht zelfs dat hij op weg was naar Nieuw-Zeeland, want daar zou hij goed kunnen zeilen. Het paleis en kantoor van de premier behielden het stilzwijgen omdat het om een privézaak zou gaan. Sánchez beweerde het zelfs helemaal niet te weten of te willen weten.

Maandag echter kreeg Felipe een kort telefoontje van zijn vader. Die gaf hem toestemming om te zeggen wat eigenlijk iedereen al wist: hij was in Abu Dhabi, het belangrijkste en grootste van de zeven Verenigde Arabische Emiraten. En dat zorgde voor een nieuw probleem. Juan Carlos was immers in het beklaagdenbankje terechtgekomen vanwege zijn nauwe banden met de sjeiks en koningen aan de Perzische Golf, die hem royale donaties zouden hebben gegeven. Hoewel het de bedoeling was dat zijn vertrek uit Spanje de aandacht voor zijn persoon zou verminderen, zorgde de keuze van de verblijfplaats alleen maar voor meer belangstelling.

Het stilzwijgen over de verblijfplaats deed de zaak ook geen goed, aldus La Vanguardia. Koning Juan Carlos bleef daardoor nog steeds het dagelijkse nieuws beheersen. Het paleis wist natuurlijk wel waar hij was, maar had afgesproken niets te zeggen zolang de koning-emeritus dat niet wilde. Bovendien werd in Madrid gedacht dat Abu Dhabi slechts een korte tussenstop zou zijn. Maar inmiddels is Juan Carlos er al ruim twee weken en lijkt hij niet van plan snel te vertrekken, tot verdriet van Felipe en Sánchez.

