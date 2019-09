Snoepreisje: Meghan Markle zonder prins Harry en baby Archie naar New York TDS

07 september 2019

11u06

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle (37) heeft haar man prins Harry en baby Archie thuisgelaten voor een last minute tripje naar New York. De hertogin van Sussex heeft het vliegtuig gepakt om haar vriendin Serena Williams aan te moedigen tijdens de finale van het tennistoernooi US Open dit weekend, melden verschillende Amerikaanse media.

De 38-jarige Meghan vloog vrijdagochtend met een commerciële vlucht naar de VS. Haar echtgenoot en hun vier maanden oude zoontje hoeven haar echter niet al te lang te missen. De hertogin vliegt na het weekend alweer terug naar huis.

Het is even geleden dat Meghan in Amerika was. Haar laatste bezoek was in februari voor haar mede door Serena georganiseerde babyshower. Meghan zit wel vaker in het publiek tijdens wedstrijden van de tennisster. In juli moedigde ze Serena ook al aan tijdens Wimbledon.