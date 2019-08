Slachtoffers spreken zich uit tijdens verhitte hoorzitting: “Prins Andrew weet exact wat hij gedaan heeft en moet bekennen” TDS

28 augustus 2019

10u48

Bron: Daily Mail 8 Royalty “Prins Andrew weet goed genoeg wat hij gedaan heeft.” Dat riep Virginia Roberts, de vrouw die beweert dat ze gedwongen werd om seks met de Britse prins te hebben, luidkeels tijdens een hoorzitting van de vermeende slachtoffers van de pedofiele miljardair Jeffrey Epstein. Ze dringt er fel op aan dat de zoon van Queen Elizabeth zijn daden bekent.

Haar niet mis te verstane boodschap aan de Hertog van York kwam er na herhaalde verklaringen van Buckingham Palace, waarin telkens wordt beweert dat Andrew ‘geschokt’ is door de beschuldigingen tegen Epstein en dat hij absoluut niets verkeerd heeft gedaan. Roberts beweerde tijdens een rechtszaak in 2015 al voor het eerst dat ze seks moest hebben met de Britse prins, terwijl zij toen amper 17 was. Dat zou drie keer zijn gebeurd tussen 1999 en 2001: één keer in Londen, één keer in Epsteins huis in New York en één keer op een eiland in de Caraïben. Virginia beweert dat ze geronseld werd als seksslavin en dat ze gewelddadig werd beroofd van haar jeugd.

Gisteren, dinsdag, hield Roberts met tientallen andere vermeende slachtoffers een hoorzitting voor de rechtbank. Rechter Richard Berman behandelde de zaak, hij is tevens de rechter die zich over het proces tegen Jeffrey Epstein moest uitspreken. Maar wegens de zelfmoord van de miljardair wordt die zaak wellicht nog voor het einde van de maand geklasseerd.

(lees verder onder de foto)

Belangrijk signaal

Tijdens de hoorzitting zei Virginia dat het uiterst belangrijk is dat de autoriteiten toch door gaan met hun onderzoek naar het (pedo)netwerk van Epstein. “Het gaat hem niet om hoe Jeffrey is gestorven, maar wel om hoe hij heeft geleefd. We moeten alles en iedereen die betrokken was tot op de bodem uitzoeken. Ik werd op zeer jonge leeftijd geronseld en gevangen genomen in een wereld die ik niet begreep. Ik vecht tot op vandaag nog steeds tegen die wereld. En ik zal nooit stoppen met vechten, ik zal nooit zwijgen tot deze mensen voor het gerecht worden gebracht.”

Roberts zal dan ook alles op alles zetten om de gerechtigheid te laten zegevieren. En al zeker als het op Prins Andrew aankomt. “Hij weet exact wat hij heeft gedaan en hij kan dat ook bevestigen. Ik hoop dat hij zijn daden zal bekennen.”

Aanklacht van 520 miljoen

Ook de andere slachtoffers hebben gevraagd dat het onderzoek naar de misdaden van Epstein en prins Andrew doorgaat, zodat alle betrokkenen die nog in leven zijn kunnen worden gestraft. Het merendeel van de slachtoffers is dan ook nog steeds van plan om de nalatenschap van Epstein aan te klagen, voor zo’n 520 miljoen euro. Tijdens de hoorzitting van dinsdag vertelden veel slachtoffers voor de eerste keer hun verhaal.