Slachtoffers Epstein willen dat prins Andrew getuigt over vriendschap met miljardair

03 december 2019

02u37

Vijf vrouwen die seksueel zijn misbruikt door Jeffrey Epstein willen dat prins Andrew getuigt over zijn vriendschap met de eerder dit jaar door zelfmoord om het leven gekomen miljardair. In Amerika wordt de hertog van York in vijf dagvaardingen genoemd, meldt het onderzoeksprogramma Panorama van de BBC. Of Andrew daaraan gehoor zal geven, is niet duidelijk.

In het programma herhaalde Virginia Roberts Giuffre haar eerdere verklaring dat de prins haar drie keer seksueel heeft misbruikt, onder meer op 10 maart 2001 na een avondje uit in de chique nachtclub Tramp in Londen. Ze beschreef de ontmoetingen tot in de, voor de prins zeer pijnlijke, details. Dat ze seks moest hebben “maakte me gewoon ziek”, aldus Giuffre.

Andrew verklaarde vorige maand in een geruchtmakend interview met BBC Newsnight zich absoluut niet te kunnen herinneren de destijds 17-jarige Virginia ooit te hebben ontmoet. Virginia, nu getrouwd en moeder van drie kinderen, zei dat er slechts één van beiden de waarheid sprak en dat was zijzelf.

Na het interview besloot prins Andrew in overleg met de Britse koningin Elizabeth zijn publieke functies neer te leggen. De storm die over zijn betrokkenheid bij Epstein is losgebarsten, ondermijnt volgens de prins “het werk van zijn familie en de waardevolle taken die hij in veel organisaties zoals liefdadigheidsinstellingen heeft” en die hij met trots steunt. “Daarom heb ik Hare Majesteit gevraagd of ik me binnenkort mag terugtrekken uit openbare functies en zij heeft daarin toegestemd.’’