Slachtoffer van prins Andrew getuigt: “Dit is niet gewoon een smerig seksverhaaltje, dit gaat over mensenhandel” MVO

02 december 2019

22u50 2 Royalty Virginia Giuffre, die binnenkort in de rechtbank zal getuigen tegen de Britse prins Andrew, deed vanavond al haar boekje open tijdens een exclusief interview met BBC. Virginia Giuffre, die binnenkort in de rechtbank zal getuigen tegen de Britse prins Andrew, deed vanavond al haar boekje open tijdens een exclusief interview met BBC. De zender liet eerder Andrew zélf al aan het woord , maar hij kon niet veel kijkers overtuigen van zijn onschuld. Virginia kan op veel meer steun van het grote publiek rekenen. Dat is ook exact waar ze om vraagt: “Ik wil het Britse volk vragen om me bij te staan en te helpen vechten. Om dit niet te accepteren alsof het normaal is. Dit is niet gewoon een smerig seksverhaaltje, dit is een verhaal over mensenhandel.”

Prins Andrew wordt al jaren gelinkt aan de praktijken van Jeffrey Epstein. Die laatste zou minderjarige vrouwen opdracht hebben gegeven om seks te hebben met machtige mannen uit de kring rond hem, waaronder de prins.

Giuffre beweert dat Ghislaine Maxwell, de vriendin van de intussen overleden Epstein, haar dwong om seks te hebben met de prins. Dat gebeurde volgens haar drie keer, in de periode tussen 2001 en 2002. Ze was destijds nog maar 17 jaar oud, wat betekent dat het niet alleen om mensenhandel, maar ook om pedofilie ging. Andrew (59) heeft de aantijgingen altijd ontkend. Dat probeerde hij opnieuw in zijn eigen BBC-interview dat in november werd uitgezonden. Eigenlijk was het gesprek met Giuffre al eerder opgenomen, maar toen de prins lucht kreeg van het onderzoek wilde hij zelf ook aan het woord komen. Maar dan wel vóór zijn beschuldiger. Het bleek een slechte beslissing, want het interview verliep zo dramatisch dat hij meteen na de uitzending al zijn openbare functies neer moest leggen. Na het zien van Andrews getuigenis, liet Virginia aan de BBC weten dat ze nog steeds achter elk woord staat dat ze aan hen heeft gezegd.

“Hij plukte meisjes uit scholen”

Volgens Virginia vond Epstein veel van zijn slachtoffers in Palm Springs High School. BBC sprak met nog enkele andere vrouwen die dat beamen. Het verhaal is steeds hetzelfde: “Iemand kwam op me af: ‘hey, wil je wat geld verdienen? Ik ken een rijke gast die jonge vrouwen betaalt om hem een massage te geven. Hij is dan wel naakt.’ En wel, dat leek mij op die leeftijd wel érg makkelijk. Hij betaalde 300 euro per uur.” Hij schakelde ook tienermeisjes in om hun vriendinnen te ronselen. “Hij zocht een specifiek type: slank, mooi, lang. Vooral niet veel lichaamsvet.” Epstein stuurde taxi’s om de minderjarige meisjes op te pikken aan de schoolpoort. Tijdens die massages - zowel voor hem als voor zijn rijke vrienden - vroeg hij de meisjes om hun kleren uit te trekken. “Het was vernederend, maar 300 dollar per uur is véél geld voor een zestienjarige die normaal gezien maar 6 dollar verdient op die tijd.”

Epstein begreep volgens de onderzoekers totaal niet wat hij daarmee verkeerd deed. “Hij gaf hen geld, dus ze kwamen vrijwillig. Maar hij negeerde het feit dat ze allemaal tussen de 14 en 16 jaar oud waren.”

Toen de BBC prins Andrew vroeg of hij ooit een massage had gekregen in Epsteins huis, weigerde hij die vraag te beantwoorden.

Jarenlang misbruik

“Mijn jeugd was vreselijk, en dat maakte mij exact het soort kwetsbaar meisje waar Epstein naar op zoek was”, aldus Virginia. “Ik werd thuis mentaal en fysiek misbruikt sinds mijn 7 jaar. Ik liep weg, en belandde op straat. Daar vond ik niets anders dan nog meer pijn. Dat was griezelig en ik wilde eraan ontsnappen. Toen ik Ghislaine Maxwell ontmoette, zei ze me dat ze mij een opleiding zou bezorgen... Een opleiding tot masseuse. Ik was naïef genoeg om haar te geloven.”

“Toen ik toekwam voor mijn eerste sollicitatie lag er al meteen een naakte man op tafel: Epstein. Ik wist niet beter en dacht dat het zo hoorde. Ze leken me in het begin zo aardig, en ik wilde écht graag een diploma. Op een bepaald moment deden ze allebei hun kleren uit en vroegen ze me om hetzelfde te doen. Ze raakten mijn lichaam aan en zeiden dat ik bepaalde dingen bij hem moest doen... En ik deed het gewoon. Ik wist dat het fout was, maar ik hield me vast aan die valse belofte. Dus ik liet me misbruiken. Zo liep het steeds verder uit de hand. Het begon bij Epstein, en sindsdien werd ik doorgegeven, zoals een bordje met fruit... Die mannen zagen ons niet als mensen, maar als speelgoed.”

De wereld rond

“Het was een mooie kooi, waar ik in zat”, geeft ze toe. “Ik ontmoette machtige mannen en celebrities. Ik mocht naar extravagante VIP-feestjes. Ik vloog met privéjets en heb de hele wereld gezien. Plaatsen waarvan ik nooit dacht dat ik er zou komen.” En zo kwam het dat ze in 2001 ook in Londen belandde. Daar ontmoette ze prins Andrew.

“Hij kwam op de thee bij Epstein. Hij was pas gescheiden en zei veel gemene dingen over zijn ex. Epstein lachte daarmee, maar ik deed wat ik altijd moest doen: stilzitten en enkel praten wanneer er tegen mij gesproken werd. Blijkbaar vond Andrew me leuk, want hij ging ‘s avonds met ons mee naar een feestje.”

“Hij was walgelijk”

“Hij vroeg me ten dans...”, herinnert Virginia zich. “Hij was de meest afschuwelijke danser die ik ooit had gezien. Het was vreselijk, en hij was enorm over me heen aan het zweten. Het regende alle kanten op. Ik wálgde echt van hem. Maar ik wist dat ik me vriendelijk moest houden en moest lachen, want dat was wat Jeffrey en Ghislaine van mij verwachtten.”

Andrew beweert dat hij zich die avond uit met Virginia niet kan herinneren. Hij kan echter niet ontkennen dat hij haar gezien heeft, want hij werd samen met haar gefotografeerd. “Ik vroeg om een foto voor mijn familie”, knikt Giuffre. “Je komt natuurlijk niet elke dag een prins tegen. Ik had ook niet verwacht dat hij net zoals die andere mannen zou zijn. Je verwacht dat gewoon niet van royalty.” Maar het tegendeel was waar. Later die avond vertelde Ghislaine haar dat ze met Andrew naar bed moest gaan. “Ze zei het me in de auto... Dat ik met Andrew moest doen wat ik ook voor Jeffrey deed. Ik werd er op slag misselijk van.”

“Het begon in bed, en het ging verder in de slaapkamer”, zegt Virginia terwijl ze tranen in de ogen krijgt. “Het duurde al bij al niet lang. Hij was niet gemeen ofzo, maar toen hij klaar was stond hij gewoon op en zei hij ‘bedankt’, om daarna meteen te vertrekken. Ik bleef achter en zat uren voor me uit te staren." De volgende ochtend kreeg ze complimenten van Ghislaine. “’Je hebt de prins héél blij gemaakt’, zei ze.”

Dat Andrew tot op de dag van vandaag insinueert dat de foto vervalst is, kan ze niet verkroppen. “Ik ben zijn zwakke excuses zat. Het is een échte foto, ik heb ze jaren geleden al aan de FBI gegeven. Hij heeft mij daar zéker gezien. Meer nog, hij misbruikte me daarna nog twee keer: een keer in New York en in de Caraïben."

Geen kettingen

“Het was een enge periode in mijn leven”, besluit Guiffre. “Sommige mensen zeggen dat het mijn eigen schuld is. Dat niemand me vastgeketend heeft, dat ik het vrijwillig deed. Maar die intimiderende, machtige mannen, dat waren mijn kettingen. Ik was jong. Ik wist niet hoe ik me moest verweren. Ik kon er niet bij hoe politici dit konden laten gebeuren. En ze liéten het niet alleen gebeuren, ze deden er ook aan mee. Wie kon mij dan helpen?” Op dat moment van het interview krijgt ze het even te moeilijk, en vraagt ze om een pauze.

“Ik weet dat ze me zullen proberen te pakken met data”, gaat ze verder. “Want het is al zo lang geleden dat ik uiteraard hier en daar een detail in het verhaal vergeet. Maar geloof me vrij, je vergeet nooit het gezicht van iemand die boven je gebogen staat terwijl hij je verkracht. Hij weet wat er gebeurd is, ik weet wat er gebeurd is”, besluit Virginia met vastberaden blik. “Slechts één van ons vertelt de waarheid.”

BEKIJK OOK

Wat met het luxeleven van de dochters van prins Andrew?

Naast Virginia kan ook deze vrouw getuigen tegen Andrew