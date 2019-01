Slachtoffer van ongeval met prins Philip wil dat hij veroordeeld wordt: “Er moet iets gebeuren” KD

21 januari 2019

17u47

Bron: Independent 0 Royalty Emma Fairweather, het slachtoffer van het auto-ongeluk met de Britse prins Philip, wil dat de prins veroordeeld wordt. Zeker nu er weer beelden opdoken van de 97-jarige prins die zonder gordel achter het stuur zat.

“Ik wacht nog steeds om mijn verklaring bij de politie af te leggen, wat me echt met verstomming slaat”, vertelt de Britse in een talkshow op televisie. “Ik ben ook nog niet volledig gescreend in het ziekenhuis. Ze hebben enkel mijn arm verzorgd terwijl ik meteen zei dat ik nog andere verwondingen had.”

Van de prins heeft het slachtoffer na het ongeval niks meer gehoord, maar een medewerker van de Queen liet wel een boodschap achter op haar voicemail. “Ze wou me laten weten dat de Queen me beterschap wenst", aldus Emma.

Emma vertelt ook dat ze niet kan begrijpen dat de prins na het ongeval weer in een wagen werd gespot zonder veiligheidsgordel aan. “Ik voelde me van slag toen ik het zag. Accidenten gebeuren vaak. Er moet iets gebeuren zodat hetzelfde niet nog eens voorvalt. Het is erg ongevoelig van hem tegenover mij.”