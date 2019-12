Slachtoffer prins Andrew vreest voor haar leven: “Ik heb geen zelfmoordneigingen. Als ik plots sterf zal er meer aan de hand zijn” Sven Van Malderen

11 december 2019

13u31

Bron: The Sun/Daily Mail 0 Royalty Virginia Roberts, de vrouw die beweert dat ze als minderjarige gedwongen werd tot seks met prins Andrew, heeft een verontrustende tweet de wereld ingestuurd. De 36-jarige dame lijkt te insinueren dat ze voor haar leven vreest. Als ze plots zou sterven, mag haar dood absoluut niet geïnterpreteerd worden als zelfmoord.

“Ik maak hierbij publiek bekend dat ik absoluut geen zelfmoordneigingen heb”, klinkt het. “Die boodschap heb ik ook duidelijk gemaakt aan mijn therapeut en mijn huisarts. Als er mij iets zou overkomen, laat het dan niet rusten. Er zijn heel wat boosaardige mensen die mij het zwijgen willen opleggen.”

I am making it publicy known that in no way, shape or form am I sucidal. I have made this known to my therapist and GP- If something happens to me- in the sake of my family do not let this go away and help me to protect them. Too many evil people want to see me quiteted 🦋 https://t.co/8463mPR6YU Virginia Giuffre(@ VRSVirginia) link

Roberts fungeerde naar eigen zeggen als seksslavin van Jeffrey Epstein. De Amerikaanse miljardair wordt ervan verdacht tientallen minderjarige meisjes misbruikt te hebben. Volgens de officiële versie pleegde hij zelfmoord in zijn cel, maar hier en daar wordt ook gesuggereerd dat hij om het leven gebracht zou zijn.

“De veelvuldige breuken aan het tongbeen (ter hoogte van de hals; nvdr) wijzen eerder op doodslag dan op zelfmoord”, liet patholoog Michael Baden optekenen. En als hij uit de weg geruimd zou zijn, verkeert ook Roberts in de gevarenzone.

De vrouw nagelde twee weken geleden nog prins Andrew aan het kruis in een vernietigend interview op de BBC. Ze verklaarde onder meer dat hij haar in 2001 drie keer verkracht zou hebben: in het appartement van Epstein, op een jacht op de Caraïben en in het huis van Epsteins rechterhand Ghislane Maxwell. “Ik was toen zeventien jaar. Hij weet wat er is gebeurd, ik weet wat er is gebeurd en er is maar een van ons die de waarheid spreekt”, klonk het.

Haar eerste ontmoeting met Andrew vond plaats in een Londense discotheek. “In de auto kreeg ik nadien te horen dat wat ik deed met Jeffrey ook met hem moest doen. Zoiets had ik niet verwacht van een lid van de koninklijke familie, ik werd er misselijk van.”

Eerst namen ze samen een bad, daarna ging het richting slaapkamer. “Het heeft niet lang geduurd. Hij bleef vriendelijk, maar ik vond het walgelijk. Na de daad bedankte hij me en is hij weggegaan. Ik bleef beschaamd achter en voelde me smerig. De volgende dag vertelde Ghislaine me dat ik hem heel gelukkig gemaakt had. Nee, ik werd niet geketend aan een of ander aanrecht. Maar door de aanwezigheid van al die machtige figuren voelde ik me wel geketend.”

Het interview kwam er als reactie op de uitlatingen die Andrew eerder gedaan had. De prins veegde alle beschuldigingen van de baan, maar deed dat op zo’n onhandige manier dat de reputatieschade niet meer te overzien was.

Om een voorbeeld te geven: op een bepaald moment kreeg Andrew de vraag of hij zich nog kon herinneren dat hij in een nachtclub met haar gedanst had. De prins lachte minzaam en onderbrak de interviewster.

“Er is een klein ‘probleempje’ met het zweten. Ik zweette in die tijd niet. Ik leed aan wat ik zelf zou omschrijven als een overdosis adrenaline door de Falklandoorlog. Daar is op mij geschoten. Het was voor mij toen simpelweg onmogelijk om te zweten”, luidde zijn niet alledaags antwoord.

De foto waarop de prins lachend met zijn arm om haar middel te zien is, deed hij af als ‘nep’. Spijt van zijn contact met Epstein had hij allerminst. “Dat was toen goed voor mijn handelscontacten”, klonk het. Voor de slachtoffers van Epstein toonde hij tot slot geen enkele blijk van medeleven. Verschillende bedrijven en liefdadigheidsinstellingen verbraken na het ontstellende interview de samenwerking met de hertog van York.