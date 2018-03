Skioord zet prins Charles in de bloemetjes KDL

05 maart 2018

13u32

Bron: ANP 0 Royalty Prins Charles (69) heeft afgelopen weekeinde een bijzonder feestje gevierd in het Zwitserse Klosters. De Britse troonopvolger komt al veertig jaar skiën in de toeristenplaats en dat werd gevierd.

Charles werd ontvangen door de burgemeester van Klosters en toegezongen door schoolkinderen, begeleid door alpenhoorns. Enkele tientallen inwoners van de Zwitserse plaats kwamen op de viering af.

Ook andere wintersporters in het gebied worden sinds kort herinnerd aan Charles' liefde voor Klosters. Op de gondels van een van de skiliften bij de plaats prijkt de tekst 'HRH The Prince of Wales 2018. Celebrating 40 years skiing in Klosters'. Volgens de krant Daily Mail stond de 69-jarige prins ook tijdens een privéfeestje stil bij de mijlpaal.