Serena Williams: "Meghan Markle is er altijd voor me als ik haar bel" Redactie

08 november 2019

19u29

Bron: ANP 0 Royalty Tennisster Serena Williams bewijst nog maar eens dat zij en Meghan, de hertogin van Sussex, ontzettend goede vriendinnen zijn. In gesprek met Access Hollywood zegt ze dat ze altijd bij haar vriendin terechtkan met haar problemen. "Ik denk dat zij de sterkste, liefste en vriendelijkste dame is die ik ken.”

“Ze vloog met haar baby helemaal op en neer naar New York voor mij, ik zou dat waarschijnlijk niet hebben gekund", aldus Williams over het bezoek van Meghan aan de tennisfinale van de US Open in september. "Dat toont wel aan hoe geweldig ze wel niet is.”

De hertogin van Sussex steunt Williams niet alleen in levende lijve op de tennisbaan, maar is ook een steun voor haar vriendin. "Ik kan haar altijd sms'en of bellen, wanneer dan ook en zelfs als ik moet huilen of overstuur ben. Ze is er altijd voor me. Het maakt niet uit wat ze zelf meemaakt, ze maakt tijd voor me vrij. Ze is geweldig.”