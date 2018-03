Schoonvader Pippa Middleton gearresteerd op verdenking van verkrachting tiener SD

30 maart 2018

22u09

Bron: ANP 0 Royalty David Matthews (73), de schoonvader van Pippa Middleton is in Parijs gearresteerd op verdenking van verkrachting van een tiener tijdens een vakantie in Frankrijk eind jaren negentig. Dit meldt The Sun.

Hotelbaas David Matthews is de vader van James Matthews, die in mei vorig jaar trouwde met het jongere zusje van Kate Middleton, de vrouw van prins William. Hij is ook de vader van realityster Spencer Matthews.

Een familielid zou David hebben aangegeven bij de politie. De multimiljonair werd dinsdagavond gearresteerd op de luchthaven Parijs-Orly en voorgeleid aan rechters in de Franse hoofdstad. Volgens Franse media wordt Matthews beschuldigd van de verkrachting van een minderjarig slachtoffer dat onder zijn gezag viel. Matthews ontkent alle aantijgingen.

Een woordvoerder van Justitie in Parijs bevestigt dat David M. op 27 maart is opgepakt. "Na zijn arrestatie opende het parket van Parijs een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter, die hem heeft aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. De misdaden zouden zijn gepleegd in 1998 en 1999."