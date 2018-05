Schoonfamilie Meghan Markle arriveert in Londen (zonder uitnodiging voor haar huwelijk) MVO

16 mei 2018

14u43 0 Royalty Een deel van de familie van Meghan Markle, waaronder haar schoonzus Tracy Dooley en haar zoons Tyler en Thomas, zijn vandaag gearriveerd in Londen. Vreemd, want niemand van hen heeft een uitnodiging voor het koninklijke huwelijk ontvangen.

Of de familie echt hoopt om nog een plaatsje in de kerk te bemachtigen, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is dat niet het geval, want Meghan heeft Tracey al 20 jaar niet meer gesproken. Sterker nog, het is algemeen geweten dat Markle het niet op prijs stelt dat net dat deel van haar familie er zo lustig op los praat tegen de Britse media. Na haar onverwachte interview op 'Good Morning Britain' kwam Dooley in opspraak omdat ze zou profiteren van de plotse bekendheid van haar zus, wat ze zelf stelling ontkent.

Tracey, die getrouwd was met Meghans halfbroer Thomas, zou in het land zijn om het huwelijk te coveren voor een Amerikaanse tv-zender. "Zo kan ik haar alsnog vanop de eerste rij aanmoedingen", klinkt het. "Ik wens Meghan en Harry niets dan gezondheid en geluk toe."

Wanneer ze binnenkort in het huwelijksboortje stapt met prins Harry, zal Meghan niet veel van haar eigen familieleden ontvangen. Ondertussen moest ook haar vader zich terugtrekken omdat hij een dringende hartoperatie moest ondergaan.