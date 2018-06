Schoonbroer van Spaanse koning in beroep veroordeeld tot 5 jaar en 10 maanden cel bvb

Bron: Belga 0 Royalty Het Hooggerechtshof van Madrid heeft een jarenlange gevangenisstraf tegen Iñaki Urdangarín, de schoonbroer van de Spaanse koning, in licht afgezwakte vorm bevestigd. Het Tribunal Supremo in Madrid besliste dat de 50-jarige echtgenoot van infante Cristina (52) voor vijf jaar en tien maanden achter de tralies moet, bevestigde een woordvoerder van het gerecht.

Urdangarín werd in februari 2017 door een rechtbank op Palma de Mallorca wegens verduistering van 6 miljoen euro belastinggeld, het witwassen van geld, schriftvervalsing en fraude tot zes jaar en drie maanden cel veroordeeld. De vroegere handbal-ster ging in beroep tegen het vonnis.

In totaal waren in de zaak rond de vermeende stichting van openbaar nut Nóos zeventien mensen aangeklaagd. Cristina werd verdacht van medeplichtigheid aan fiscale fraude, maar werd vrijgesproken. Zij is een van de twee zussen van koning Felipe VI (50) en nummer zes in de troonsopvolging.

Cristina was de eerste nauwe verwant van een Spaanse koning die voor een rechtbank moest verschijnen. Sinds vier jaar heeft het echtpaar Urdangarin amper nog contact met het koningshuis. Het schandaal bracht het imago van het koningshuis zware schade toe.