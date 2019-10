Schoonbroer van Spaanse koning Felipe krijgt voorkeursbehandeling in de gevangenis Mario Danneels

18 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Iñaki Urdangarin, de schoonbroer van koning Felipe van Spanje, mag de gevangenis al twee dagen per week verlaten. De privileges van prinses Cristina’s man lopen voor de Spanjaarden de spuigaten uit.

Eind augustus wuifde en glimlachte Iñaki Urdangarin naar de media alsof hij over een rode loper schreed. De pers was massaal opgedaagd om beelden van koning Felipe’s zwager te maken, de eerste sinds hij in juni 2018 zogenaamd voor vijf jaar en tien maanden achter slot en grendel verdween voor grootschalige fraude. Maar nu al mag Iñaki iedere dinsdag en donderdag een uitje naar Madrid maken om er vrijwilligerswerk te doen. Een rechter nam die beslissing tegen het advies in van de gevangenisautoriteiten en het Spaanse openbaar ministerie, dat inschat dat er een ‘middelgroot risico’ bestaat dat de schoonzoon van koning Juan Carlos zal recidiveren. Intussen doet zijn gezin er alles aan opdat Iñaki elk weekend penitentiair verlof kan bekomen, zodat hij nog maar drie dagen per week zou moeten brommen. En dat terwijl hij, en prinses Cristina als bezoekster, al zoveel privileges genieten.

(Lees verder onder de foto)

Private ingang

Iñaki zit intussen veertien maanden als enige man in de vrouwengevangenis van Brieva nabij de stad Ávila, op zo’n honderd kilometer van Madrid. Hij zit er in een aparte vleugel, helemaal geïsoleerd van zijn medegevangenen. De rechter die besloot dat Iñaki twee dagen per week zijn cel uit mag, vreesde om die reden voor ‘sociale afzondering of ontmenselijking’ en ‘de verwoesting van het individu die veroorzaakt kan worden door absolute isolatie’. Elke dinsdag en donderdag wordt Iñaki nu verwacht op Hogar Don Orione, een centrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Daar helpt hij bij de sporttherapie, een logische keuze voor een voormalig olympisch handbalspeler. Prinses Cristina’s echtgenoot geniet er alle bewegingsvrijheid, kan gaan lunchen en mag in het centrum zelfs bezoek ontvangen. De directeur van Hogar Don Orione omschreef zijn roemruchte vrijwilliger als “dankbaar en coöperatief” en “rustig en blij”. Criminelen worden normaal met handboeien om en in een politiewagen vervoerd, maar Iñaki maakt zijn twee wekelijkse ritjes “om veiligheidsredenen” in een gewone wagen – zij het wel vergezeld door twee bewakers. Wie voor die kosten opdraait, wil niemand kwijt. Hij mag de gevangenis ook in en uit langs de ingang die Cristina al sinds vorige zomer gebruikt bij visites, en die is, in tegenstelling tot de gebruikelijke bezoekersingang, aan het oog onttrokken zodat niemand hen kan opmerken, laat staan fotograferen. De prinses komt ook langs buiten de bezoekuren, zodat niemand haar pad kruist. En onlangs bleef ze samen met hun jongste kinderen Miguel en Irene anderhalf uur binnen, het dubbele van wat de andere bezoekers van Brieva is toegestaan.

Eten als op restaurant

Voor Iñaki wordt ook apart gekookt. Zijn maaltijden zouden van restaurantkwaliteit zijn. “De prinses moet zich geen zorgen maken, zijn eten is enorm verzorgd”, liet een personeelslid zich ontvallen. Juan Urdangarin, hun oudste zoon, gaat zijn vader apart opzoeken. De twintigjarige jongeman begon pas vorig jaar zijn studies aan een Engelse universiteit, maar maakt zich nu plots op om naar Madrid te verhuizen. De Spaanse media reageerden eerst verrast, maar zijn tot de conclusie gekomen dat Iñaki elk weekend penitentiair verlof gaat aanvragen. Dat is mogelijk zodra hij een derde van zijn straf heeft uitgezeten, maar een voorwaarde is wel dat een naast familielid dichtbij moet wonen – Madrid dus. Prinses Cristina zelf kan zich niet meer in Spanje tonen en woont in het Zwitserse Genève, hun andere meerderjarige zoon Pablo speelt bij het handbalteam van het Franse Nantes. Iñaki’s mogelijke verlof verklaart wellicht waarom Cristina veel beter in haar vel lijkt te zitten. Na een van haar eerste celbezoeken kreeg ze zo’n paniekaanval dat haar chauffeur haar naar de spoeddienst bracht, nu laat ze zich steeds vaker weer op events en feesten zien. En daar stopt ze zich niet langer weg. Jarenlang sloop ze met een hoofddoek op langs een zij-ingang haar werk binnen, enkele weken geleden trotseerden zij en haar kinderen weer de camera’s toen ze Juan Carlos bezochten in het ziekenhuis. En voor het eerst in jaren komt ze ook weer langs op het Zarzuela-paleis, op voorspraak van haar moeder koningin Sofía. Wie weet worden de brokken binnen de familie tóch nog gelijmd…