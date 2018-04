Scheiding in Marokkaans koningshuis lijkt onvermijdelijk MVO

11 april 2018

Houdt het huwelijk van koning Mohammed VI en prinses Lalla Salma nog stand? Als we de buitenlandse media mogen geloven, wel. Daar - niet in Marokko zelf - wordt druk gespeculeerd over een scheiding.

Het afgelopen half jaar werd ze nergens nog gezien. Prinses Lalla Salma (39) lijkt wel spoorloos van de aardbol verdwenen. Marokkaanse media zwijgen eerbiedig, een verklaring vanuit het Koninklijk Huis ontbreekt.

Het laatste gezamenlijke optreden van het paar was eind juni vorig jaar, toen Mohammed en Lalla Salma een bezoek brachten aan een school in Casablanca. In haar eentje bezocht de prinses nog het museum van Yves Saint Laurent in Marrakesh, in oktober. Tot zover haar laatste publieke verschijning.

Ook op 21 maart, de dag waarop de koning en de prinses zestien jaar getrouwd waren, passeerde in stilte. Geen officieel portret, zoals gewoonlijk. Geen verdere berichtgeving.

Toen de koning (54) in het ziekenhuis werd opgenomen met hartritmestoornissen, waren zijn broers en zussen aanwezig, maar niet zijn vrouw.

Maar waar is Lalla Salma dan wel? Ze zou vorige zomer een villa van 3,8 miljoen euro op het Griekse eiland Kea gekocht hebben. Volgens het Spaanse blad Hola zijn de scheidingspapieren zelfs al getekend. Het zou zomaar kunnen. De modern ingestelde koning Mohammed VI heeft in 2004 een nieuwe familiewet ingevoerd, die het vrouwen mogelijk maakt een scheiding in gang te zetten. Tot dat moment kon dat alleen door de echtgenoot worden gedaan.

De koning werd ondertussen al in een restaurant in Parijs gezien, met de veel jongere Franse tv-ster Mélanie Amar (25). Hangt er opnieuw liefde in de lucht en is zijn relatie met Lalla Salma echt voorbij? Daar lijkt het voorlopig wel op. Nu is het afwachten wanneer, en of, het koningshuis het officieel zal bevestigen. Zelfs na alle commotie zijn de geruchten in ieder geval nog niet ontkend.