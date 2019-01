Schattig: prins George onthult zijn bijzondere bijnaam aan wildvreemde vrouw MVO

28 januari 2019

09u54

Bron: ANP 0 Royalty De Britse prins George (5) heeft een wildvreemde vrouw die hij tegenkwam tijdens een wandeling met zijn oma verklapt dat hij een bijnaam heeft gekregen van zijn ouders. Gedacht werd dat dat Poppet was, omdat zijn moeder Kate die al eens gebruikt had. Maar volgens George zelf is het Archie.

Carole Middleton, de oma van George en de moeder van Kate, was met haar kleinkinderen aan de wandel toen de kleine George zijn bijnaam onthulde. De vrouw deed de onthulling aan dagblad The Sun. “Prins George kwam mijn hond aaien en we raakten aan de praat. Ik wist natuurlijk hoe hij heette, maar vroeg het hem toch. De beveiligers vroegen of ik alsjeblieft geen foto’s wilde maken, dat heb ik dan ook maar niet gedaan”, aldus de vrouw.

Het is gebruikelijk dat leden van het Britse koninklijk huis een bijnaam hebben. Zo kreeg prins William de naam Wombat van zijn moeder prinses Diana en Kate’s bijnaam gedurende haar kinderjaren was Squeak.