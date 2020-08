Schandaal rond Spaanse Juan Carlos legt schijnhuwelijk met Sofia bloot: “Ze traden alleen samen naar buiten voor de kroon” TDS

21 augustus 2020

21u06

Het huwelijk tussen koning Juan Carlos (82) en koningin Sofia (81) was een schijnhuwelijk. De Spanjaarden hadden lange tijd wel hun vermoedens en de afgelopen jaren was er al het een en ander naar buiten gekomen, maar sinds kort liggen de feiten open en bloot op tafel. Dat moet volgens Spaanse media vooral pijnlijk zijn voor koningin Sofia.

Het vertrek uit Spanje van de koning-emeritus eerder deze maand was in feite de officiële bevestiging van het publieke geheim over het al lang geleden gestrande huwelijk. Juan Carlos vertrok naar Abu Dhabi en Sofia bleef in Spanje. Ze had niet eens afscheid genomen want ze verbleef op dat moment voor de zomervakantie op Mallorca.

In het openhartige radio-interview met de BBC dat Corinna Larsen woensdagavond gaf, werden nog wat details ingevuld. Zij had tussen 2004 en 2009 een relatie met Juan Carlos, die zelfs beloofde met haar te zullen trouwen. De koning had toen net een twintigjarige relatie met Marta Gayá beëindigd, en over zijn huwelijk met Sofia was hij duidelijk. “Ze hadden de afspraak alleen samen naar buiten te treden voor de kroon, maar verder leefden ze hun eigen leven, los van elkaar”, aldus Corinna, die zich in die tijd graag afficheerde met de vorstelijke naam van haar ex, Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn.

Nog een maîtresse

De relatie met Corinna liep stuk op het feit dat Juan Carlos er in diezelfde tijd nog een maîtresse op na hield, hetgeen Corinna onaanvaardbaar vond. Niettemin bleef ze goed bevriend met de toen nog regerende koning, in wiens gezelschap ze zich in 2012 bevond bij een geheime olifantensafari in Botswana. De koning brak toen bij een val zijn heup en viel daarmee tegelijk ook van zijn voetstuk. Opeens was hij zelf prooi van de media, die ook niet langer zijn indiscreties en buitenechtelijke relaties stilhielden.

Sofia liet hem toen drie dagen wachten alvorens ze hem in ziekenhuis kwam opzoeken. Dat was alleen maar om het imago van de kroon te beschermen en naar verluidt zou ze haar man ook niet echt hebben bezocht, maar elders in het ziekenhuis hebben gewacht tot er voldoende tijd was verstreken om weer naar buiten te gaan. Het plichtsbesef van Sofia kende wat dat betreft geen grenzen, al wordt haar nu verweten niet duidelijk stelling te hebben genomen. Het gouden huwelijk datzelfde jaar (1962-2012) werd overigens niet gevierd.

Het incident in Botswana leidde uiteindelijk twee jaar later tot het min of meer gedwongen aftreden van Juan Carlos, waarna de gezamenlijke optredens met Sofia ook vrijwel opdroogden. Spaanse media hielden het nauwkeurig bij en kwamen vaak niet verder dan acht tot tien per jaar, afhankelijk of ze gezamenlijk bij begrafenissen moesten zijn of niet.

