Schandaal aan het Deense hof: kroonprins Frederik geeft toe dat hij geheime luxechalet in Zwitserland kocht met belastinggeld TDS

13 februari 2020

12u00

Bron: Royal Central 3 Royalty Wie van ons zou niet van een discrete schuilplaats houden om er te kunnen ontsnappen aan de lange wintermaanden? En wie van ons zou een wel zéér makkelijke en lucratieve bron van inkomsten weigeren? De Deense kroonprins Frederik (51) en kroonprinses Mary (48) dachten ongetwijfeld hetzelfde toen ze 10 jaar geleden investeerden in een luxueuze chalet in het Zwitserse skioord Verbier. Hun aankoop doet echter heel wat stof opwaaien: volgens de wet mogen dotaties van de royals niet gespendeerd worden aan eigendommen, zonder goedkeuring van de regering. En daar knelt nu net het schoentje.

Het zijn lastige tijden voor de Deense kroonprins Frederik (51) en kroonprinses Mary (48), zo schrijft het Britse Royal Central. De koninklijke nieuwssite schrijft dat de royals al 10 jaar lang een riante chalet bezitten in het mondaine Zwitserse skioord Verbier - waar trouwens ook koning Filip en Mathilde steevast verblijven tijdens hun wintervakanties - én ook stevig verdienen aan het pand, door het te verhuren wanneer ze er niet zelf verblijven. Omdat de chalet van een uiterst gegeerde locatie en faciliteiten geniet, heeft het Deense koninklijke paar het afgelopen decennium een klein fortuin opgestreken aan die huurinkomsten.

Het schandaal brak los toen kroonprins Frederik zelf aankondigde dat hij en zijn gezin tijdens hun 12 weken durende vakantie in Zwitserland in de woning zouden verblijven. Hun kinderen, prins Christian (14), prinses Isabella (12), prins Vincent (9) en prinses Josephine (9), volgen de komende tijd les aan de Lemania-Verbier International School in het land. De kroonprins en zijn vrouw hopen zo dat hun kinderen ‘meer internationale ervaring’ kunnen opdoen. Kroonprinses Mary blijft de hele periode in Zwitserland om dicht bij de kinderen te zijn, terwijl haar man zijn tijd zal verdelen tussen Zwitserland en Denemarken om zijn koninklijke taken te vervullen.

Dotatie

De aankondiging van Frederik en Mary zorgde voor opschudding in het parlement van Denemarken. De Deense koninklijke familie leeft immers van een dotatie, en het is verboden om te beleggen in eigendommen als dit vooraf niet wordt goedgekeurd door de regering. De extreem-linkse Deense partij Enhedslisten reageert dan ook verontwaardigd omdat niemand op de hoogte was van het Zwitserse eigendom van de kroonprins. Parlementslid Mai Villadsen stelt dat het “erg verrassend” is dat Frederik en Mary niet alleen een onwettig eigendom bezitten, maar dat ook al 10 jaar lang verborgen houden voor de regering én de Deense burgerbevolking. “Wij zijn degenen die het geld betalen, dus we hadden van dat huis moeten weten.”

Geen commentaar, of toch wel?

Het Deense paleis weigerde aanvankelijk om tekst en uitleg te geven. Ze beschouwden het als “een privékwestie.” Daar ging het parlement evenwel niet mee akkoord. Zij stelden dat “heel moeilijk is om te begrijpen hoe een koninklijk landgoed een privékwestie kan zijn. Want zoals geweten, werd hun dotatie zopas nog verhoogd.”

Omdat de kritiek steeds luider begon te klinken, gaf het Deense hof uiteindelijk toch een verklaring vrij. Daarin staat dat Frederik en Mary in de toekomst niet langer geld zullen verdienen door de chalet te verhuren. “Nu het niet langer om een anoniem eigendom gaat, zijn de huurvoorwaarden niet langer hetzelfde”, klinkt het. “Voor het vorstenpaar maakt dit een groot verschil op vlak van de mogelijkheid om privacy te hebben. Daarnaast is er ook het veiligheidsaspect dat meespeelt.”

Prijskaartje

Hoeveel de kroonprins en zijn echtgenote hebben betaald voor hun chalet is niet geweten. Huizen in het glamoureuze oord kunnen snel oplopen tot 1,8 miljoen euro en meer. Volgens het Deense tijdschrift Billed-Bladet kozen Frederik en Mary voor een traditionele Zwitsers houten chalet met een imposant terras. De woning is tevens gelegen in een kindvriendelijke buurt en op loopafstand van de school.