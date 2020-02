Sarah Ferguson sluit boekendeal met Australische uitgeverij Redactie

13 februari 2020

11u48

Bron: AD 0 Royalty Sarah Ferguson (60) heeft het ook de komende jaren druk met schrijven. De ex-vrouw van prins Andrew heeft een deal voor zeven boeken gesloten met de Australische uitgeverij Serenity Press, zo kondigde het bedrijf vandaag aan.

Fergie gaat aan vijf nieuwe prentenboeken werken en komt met twee andere titels voor jonge lezers. Haar eerste werk voor de uitgeverij moet dit jaar verschijnen. Serenity Press is verheugd met de samenwerking. “We kunnen niet wachten om de boeken met de lezers te delen.”

Fergie heeft al meer dan 25 boeken geschreven. Ze scoorde vooral succes met haar kinderreeksen Budgie the Little Helicopter en Little Red.

Sarah en prins Andrew gingen in 1992 uit elkaar, in 1996 scheidden ze definitief. Na het huwelijk werd Ferguson, hertogin van York, gravin van Inverness en barones Killyleagh.