Sarah Ferguson gelooft beschuldigingen tegen haar ex prins Andrew niet: "Allemaal onzin” MVO

12 december 2019

09u55

Bron: ANP 0 Royalty Sarah Ferguson en haar dochters prinsessen Beatrice en Eugenie hebben een paar zware maanden achter de rug. Het schandaal rond de voor misbruik veroordeelde Jeffrey Epstein en zijn vriendschap met Sarahs ex-man prins Andrew is ze niet in de koude kleren gaan zitten, vertelt Sarah in een interview met de Arabische Vogue.

Andrew, van wie ze in 1996 scheidde, ziet ze nog steeds als familie en daarom is het zwaar om te zien wat hij de afgelopen maanden doormaakt. “Om een geweldige man te zien die zulke enorme pijn heeft. Hij is de beste man die ik ken. Het is geweldig wat hij allemaal voor Groot-Brittannië heeft gedaan en het is allemaal onzin.”

De Britse prins ligt de laatste tijd onder vuur vanwege zijn banden met de inmiddels overleden miljardair. Andrew gaf vorige maand een veelbesproken interview aan de BBC waarin hij ontkende dat hij meedeed met de praktijken van Epstein. Nadat het gesprek was uitgezonden legde de prins zijn openbare functies neer. Ook trokken meerdere liefdadigheidsinstellingen hun handen van hem af.