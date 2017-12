Sanctie bekend: regering wil 15 procent van dotatie prins Laurent afnemen Redactie

12u36

Bron: belga 0 Joel Hoylaerts - Photo News Prins Laurent verscheen gisteren na vijf maanden terug op het toneel. Royalty De regering zal de Kamer voorstellen de dotatie van prins Laurent voor volgend jaar met 15 procent te verlagen, omgerekend zo'n 46.000 euro. De maatregel komt er omdat de prins onaangekondigd aanwezig was op een feestje op de Chinese ambassade. Dat werd vernomen bij de woordvoerder van premier Charles Michel.

De sanctie voor prins Laurent komt niet onverwacht, maar liet wat op zich wachten. De premier had meermaals aangegeven dat hij eerst juridisch studiewerk wilde verrichten alvorens het dossier naar de ministerraad te brengen.

Prins Laurent was afgelopen zomer zonder toestemming van de regering en in legeruniform aanwezig op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger. Het was niet de eerste keer dat de prins buiten de lijntjes kleurde. In het verleden heeft deze regering, maar ook de vorige, al meermaals geprobeerd de prins aan de regels te herinneren. "De regering vraagt dat de prins de wet respecteert", luidt het.

Prins Laurent krijgt jaarlijks een dotatie van 307.000 euro. Daar houdt hij, volgens zijn advocaat, 85.000 euro bruto per jaar van over. Netto is dat ongeveer de helft. Volgens meester Laurent Arnauts verdient de prins zo evenveel als een parlementslid. De rest van zijn dotatie zijn werkingskosten.Geld dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om zijn publieke optredens te financieren. Ook parlementariërs of diplomaten krijgen zulke vergoedingen.

Dat de regering wil snijden in de dotatie van Laurent, noemde hij in een brief een schending van de mensenrechten. Volgens zijn advocaat is de wet waarop de regering zich beroept, in strijd met de grondwet en de rechten van de mens.