Samantha Markle haalt uit naar halfzus Meghan: “Ze zoekt gewoon aandacht” SDE

10 januari 2020

18u00

Bron: Inside Edition/The Sun 0 Royalty Het was even wachten, maar nu heeft ook Samantha Markle (55) gereageerd op de beslissing van haar halfzus Meghan (38) en schoonbroer Harry (35) om een stapje terug te zetten uit de Britse monarchie. En naar goede gewoonte heeft Samantha geen goed woordje over voor haar eens zo geliefde halfzus.

In een interview met Inside Edition spuwt Samantha Markle haar gal. “Wat ik echt shockerend vind, is hoe weinig respect ze tonen voor de betrokken, zoals de Britse koninklijke familie", vertelt de vrouw. “En dan zijn er nog de beloftes die ze gemaakt hebben: om hun koninklijke plicht te eerbiedigen en om het goede voorbeeld te geven.” Iets wat Meghan en haar echtgenoot niet gedaan hebben, vindt Samantha. “Ze stapten in de schijnwerpers, goed wetende wat hun taken waren én wetende hoe de media hen zouden behandelen.” Dat het koppel meer privacy wil, vindt de vrouw dan ook absurd. “Als ze zo’n privéleven wil, dan moet ze niet naar Wimbledon gaan met 40 lege zitjes rondom haar. Ze weet dat ze met haar gedrag de aandacht trekt.”

En hoewel Meghan en Harry van plan zijn om wat dichter bij de Amerikaanse Samantha te gaan wonen, is de vrouw niet van plan om opnieuw vrede te sluiten. “Ik denk dat het verschrikkelijk is hoe we behandeld zijn geweest. Ik wil niet geassocieerd worden met iemand die dit zo gemakkelijk met mensen doet.”

Assepoester-verhaal

Ook in The Sun herhaalt Samantha haar klachten. “Meghan heeft de kans van haar leven gekregen, waar mensen wereldwijd maar al te blij mee zouden zijn, en ze heeft het verknald. Miljarden mensen zouden maar wat graag in haar schoenen willen staan. In plaats van deze kans die ze gekregen heeft te eerbiedigen, heeft ze die misbruikt. In dit Assepoester-verhaal, paste de schoen niet.”

“Als Meghan iemand als Diana was, een hulpverlener, dan zou dit allemaal niet gebeurd zijn”, vertelt Samantha. “Ze bevond zich in een positie waarin ze geweldige dingen had kunnen doen en echt een belangrijke kracht om te veranderen had kunnen worden. Maar het was allemaal gepraat, en niet veel actie. En op sommige vlakken hebben haar handelingen haar woorden tegengesproken.” De vrouw vindt het vooral spijtig voor Harry, die samen met zijn echtgenote naar Noord-Amerika gaat verhuizen. “Niets rechtvaardigt dat Harry van zijn familie wordt weggetrokken. Het lijkt erop dat ze de verdeel-en-heers-tactiek gebruikt. In het belang van Harry was ze beter in het paleis gebleven. Harry en William waren beste vrienden. En ja, Harry kan voor zichzelf praten, maar het lijkt niet in zijn karakter te liggen om het contact met zijn familie en jarenlange vrienden zomaar te verbreken.”

En Samantha eindigt snerend: “Ze heeft effectief haar stempel gedrukt op de koninklijke familie. Maar dan als iemand die kortstondig het koninklijke budget heeft uitgegeven.”