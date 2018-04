Russische kunstenaar slaat de bal mis met pop van Nederlandse prinses Amalia KDL

10 april 2018

10u29

Bron: Beau Monde 0 Royalty Op zaterdag 14 april zal de Russische poppenkunstenaar Elena Timkaeve de 'Art Doll' die ze gemaakt heeft van de Nederlandse prinses Amalia (14), de oudste dochter van koning Willem-Alexander (50) en koningin Máxima (46), voorstellen tijdens de Art Dolls Expo in Amsterdam.

Met de expositie willen de organisatie achter het evenement en enkele kunstenaars aandacht vragen voor zieke kinderen in Nederland en Oost-Europa. Die aandacht krijgen ze nu alvast, al is dat niet op de manier die ze voor ogen hadden. Op Twitter is al een foto te zien van de pop die van de Nederlandse prinses Amalia gemaakt is, en daar wordt vooral mee gelachen. Zo vinden heel wat mensen dat de pop absoluut niet op Amalia lijkt.

(lees verder onder de tweets)

Bedankt voor deze nachtmerrie. Vivian Vrolijk(@ radiomuis) link

Vind die Amalia pop echt een belediging voor Amilia #amalia 😳 pic.twitter.com/qgy3CpWy7H Martijn(@ mbsimon73) link

Zo dik als de pop is Amalia toch echt niet. Wie verzint zoiets? Afschuwelijk om naar te kijken wil zwijgen om te hebben 😂 Jolanda(@ Jolanda_NL) link

De pop lijkt totaal niet op amalia. Ik zou er geen 1500 euro voor geen geven zelf niet voor tien euro! Wendy 🌷🌷🌷🌷(@ bijlwendy) link

De pop van Amalia, waar twee maanden erg hard aan gewerkt werd, wordt geveild op de veilingsite Catawiki. De opbrengst van de verkoop zal naar Make a Wish Nederland gaan. De kunstenaar hoopt alvast dat er minstens 1.500 euro voor geboden wordt.