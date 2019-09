Royaltywatcher over de nieuwe, Engelstalige school van prins Gabriël: “Een bizarre keuze” Redactie

11 september 2019

10u00

Bron: TV FAMILIE 4 Royalty Is jouw kind ook met een sip gezicht opnieuw richting klaslokaal getrokken? Wel, het kan nog erger: als je naar een nieuwe school moet waar ze een taal spreken die je niet (of niet goed) kent. Dat is precies wat prins Gabriël (16), zoon van koning Filip en koningin Mathilde, op 2 september heeft meegemaakt. Gabriël zit niet langer op het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege, maar volgt nu les aan het ISB, een Engelstalige privéschool in Watermaal-Bosvoorde, vlakbij Brussel. En dat is volgens onze royaltywatcher op z’n zachtst gezegd bizar.

“Aan die school volgen zo’n 1.550 studenten van zeventig verschillende nationaliteiten een opleiding, vooral kinderen van expats”, zegt royaltywatcher Thierry Debels. “De school ligt op een halfuurtje rijden van het kasteel van Laken en alle lessen worden er in het Engels gegeven. Gabriël kan er sporten in het groen, krijgt er tekenles, journalistiek... Kortom: dit lijkt op het eerste gezicht een goeie keuze. Maar helaas heeft die school geen al te beste reputatie wanneer het gaat over het niveau van de opleidingen. Op Sint-Jan Berchmans ligt dat niveau een stuk hoger. Dus rijst de vraag of Gabriël om die reden van school is gewisseld... Met andere woorden: kon hij de leerstof misschien niet aan?”

Al is prins Gabriël niet de eerste royal die plots stopt op het Sint-Jan Berchmanscollege. Zo verliet zijn neef Amedeo - die recent papa is geworden van een tweede kind, een zoontje - diezelfde school om les te gaan volgen in het Engels. Volgens Filip en Mathilde is Gabriël naar het ISB overgestapt om zich voor te bereiden op een internationaal baccalaureaat. Dat is een pre-universitaire opleiding die twee jaar duurt. Je kan dus met enige zekerheid vermoeden dat Gabriël sowieso in het buitenland zal gaan studeren, net als z’n zus Elisabeth die over een dikke maand 18 wordt.

(lees verder onder de foto)

Weggehaald

“Momenteel lijkt het vooral een verkeerde beslissing van de koning en koningin om hun zoon weg te halen uit z’n vertrouwde omgeving”, meent royaltykenner Debels. “Zeker omdat Filip in z’n jeugd zelf zo heeft afgezien toen hij van school moest veranderen. Ik denk niet dat Gabriël hiermee geholpen is. Integendeel. Omdat vooral kinderen van expats daar meestal gedurende een of twee jaar les volgen, heerst aan het ISB een wereldvreemde mentaliteit”, zegt Debels. “De meeste studenten hebben er geen idee van hoe het dagdagelijkse leven in België er zoal uitziet. Ze leven niet in de realiteit, zie je.”

Een dure grap

Maar waar vooral kritiek op komt, is het prijskaartje dat vasthangt aan een opleiding aan het ISB. “Ouders moeten 2.000 euro betalen bij de inschrijving van hun kind, en daar komt 39.515 euro per schooljaar bij aan leergelden”, aldus de royaltywatcher. “Als Gabriël bijles moet krijgen, kan er bovendien nog eens 20.000 euro per jaar bijkomen. De schoolrekeningen van de kinderen van Filip en Mathilde worden via de civiele lijst betaald, en dat geld komt er dankzij de belastingbetalers. Uiteindelijk is prinses Eléonore (11) het enige van de vier kinderen van ons vorstenpaar dat nog ‘gewoon’ openbaar onderwijs volgt. Maar hoe lang dat nog het geval zal zijn...”