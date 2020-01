Royaltywatcher Mario Danneels: "Dat een half zinnetje in mijn boek tot dit zou leiden: nooit verwacht" SPK

00u00 0 Royalty "Wat een ongelofelijke overwinning voor Delphine!" Koningskenner Mario Danneels (38) - die de bal goed 20 jaar geleden aan het rollen bracht met zijn boek 'Paola. Van 'la dolce vita' tot koningin' - kan zijn blijdschap amper onderdrukken. Volgens hem kón Albert het gewoon niet meer ontkennen.

Het was Danneels die in 1999 ongewild zorgde voor een breuk tussen Delphine en haar vader. Kort voor het huwelijk van Filip en Mathilde maakt hij het bestaan van Delphine wereldkundig in zijn boek over koningin Paola. Albert geeft publiekelijk amper een krimp, maar nadat het boek in de rekken komt, krijgt Delphine opeens geen koninklijke geschenken meer. Ze besluit haar vader op te bellen, maar die heeft er geen oren naar -: “Jij bent mijn dochter niet”, zegt Albert en haakt de hoorn in. Een paar jaar later sleept Delphine hem voor de rechter.

"Nooit gedacht dat dit zoveel later de uitkomst zou zijn van dat ene halve zinnetje in mijn boek”, reageert Danneels. “Zeker in de beginjaren van haar strijd zag het er niet goed uit, met enkele uitspraken in haar nadeel. Maar het maakte haar nog meer verbeten te vechten voor erkenning en gerechtigheid. Uiteindelijk heeft ze Albert juridisch met de rug tegen de muur gekregen. Chapeau voor haar - ze stond toch tegenover een staatshoofd. Toegegeven, ook mij geeft dit toch wel een beetje voldoening."

Er was volgens Danneels voor Albert werkelijk geen ontkennen meer aan. "Wellicht heeft hij er nu voor gekozen zichzelf én Paola nog meer ellende en gezichtsverlies te besparen. Had hij haar nu niet erkend, dan had de rechtbank dat wel in zijn plaats gedaan. En dan kwamen ook andere bewijzen naar buiten, zoals brieven aan mevrouw de Selys Longchamps en familiefoto's, die hun innige band zouden aantonen.”