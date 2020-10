Royaltykenner Brigitte Balfoort over prinses Delphine: “Een dotatie krijgen is uitgesloten” TDS

01 oktober 2020

21u30 5 Royalty Delphine Boël (52) is Royaltykenner Brigitte Balfoort laat haar licht schijnen op de zaak. Delphine Boël (52) is nu officieel prinses van België . Dat heeft het Brusselse hof van beroep beslist en is bevestigd aan VTM NIEUWS. Ze verandert meteen haar naam en neemt die van haar wettelijke vader aan: van Saksen-Coburg-Gotha.

Het koningsdrama krijgt eindelijk een ontknoping. Delphine neemt de naam van haar wettelijke vader aan en draagt voortaan de titel van ‘prinses van België’, net als prinses Astrid, de andere dochter van koning Albert. “Het was Delphine in de eerste plaats om de erkenning te doen”, zegt Royaltykenner Brigitte Balfoort, die al verschillende boeken schreef over de royals. “Ze kreeg jarenlang geschenken van Albert. Dat is ineens gestopt, waarna ze boos begon te worden. Hoe harder hij zich opstelde, hoe harder zij terugsloeg. Op het einde leek het wel een boksmatch. Maar ze heeft uiteindelijk gewonnen.”

Er komt voor Delphine nu een einde aan haar lijdensweg. “Het moet vooral heel uitputtend zijn geweest”, aldus Brigitte. “Want eigenlijk had geen van beiden hierom gevraagd. Dat staalhard ontkennen was voor iedereen vreselijk. Ik heb de indruk dat hij het was die haar zo ver heeft gekregen. Anders had ze dit echt niet gedaan.” Er staan nu heel wat veranderingen op til voor Boël. “Die titel is wat ze is natuurlijk, ze kan toch nooit troonopvolger worden. Ik vond het ook vreemd dat ze die titel kreeg, want na de wetsverandering van 2015 krijgen enkel nog de nakomelingen van koning Filip die. Maar men heeft met terugwerkende gewerkt, zodanig dat ook de kinderen van Delphine die titel krijgen. Ja, dit is een echte overwinning voor haar.”

Recht op dotatie?

Volgens Balfoort zal Delphine geen recht hebben op een dotatie. “Dat is uitgesloten, om het geld is het zeker niet te doen”, zegt de royaltykenner. “Haar wettelijke vader was één van de allerrijksten van België, naar verluidt was hij wel 100 keer rijker dan Albert. Eigenlijk heeft Delphine financieel veel verloren. Het ging om het emotionele, het dichter bij haar vader komen. Maar dat is niet gelukt, nu staat ze verder van hem af dan ooit.”

De kans dat koning Albert zal reageren op deze ontwikkelingen, is volgens Brigitte haast onbestaande. “Als hij nu een beetje verstandig is, dan laat hij het liggen. Het was ook pas toen hij op het einde een dwangsom kreeg van 5.000 euro per dag, dat hij door z’n knieën ging. Hij zal nu, vermoedelijk, dus zwijgen.”

“Maar ik merk wel dat er voor koning Filip nu een last van zijn schouders valt”, vervolgt Balfoort. “Want het was toch een kwalijk verhaal dat over het koningshuis hing en de meeste Belgen kozen de kant van Delphine. Ik heb de afgelopen maanden zelfs gemerkt dat ook de adel, die eerst heel voorzichtig was, haar nu in de armen wil sluiten. En dat is misschien nog wel een grotere overwinning voor Delphine dan pakweg die titel van prinses.”

