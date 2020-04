Royaltyfans verbaasd: geboorteakte van baby Archie onthult échte naam van Meghan Markle TDS

05 april 2020

14u00

Bron: Page Six 3 Royalty Verbazing alom bij de royaltyfans, nu blijkt dat de échte naam van Meghan Markle (38) eigenlijk helemaal niet Meghan is. Page Six wist de hand te leggen op de geboorteakte van baby Archie, waar de officiële naam én koninklijke titels van de vrouw van prins Harry in detail op vermeld staan.

Meghan Markle heeft in realiteit een andere voornaam dan waarmee ze de afgelopen jaren steevast in de media is verschenen. Toeval of niet, ze heeft dezelfde voornaam als haar personage in ‘Suits’, de serie waar ze in acteerde tot ze prins Harry tegen het lijf liep. Volgens de geboorteakte van baby Archie - die op 6 mei vorig jaar ter wereld kwam - heet de actrice officieel Rachel Meghan Markle, maar verkiest zij in het dagelijkse leven haar tweede naam.

Op de geboorteakte van Archie, die werd geregistreerd door prins Harry, staat ook haar officiële ‘functieomschrijving’. Die is merkwaardig: prinses van het Verenigd Koninkrijk. De fans van Markle reageren verbaasd, aangezien ze vroeger nooit werd bestempeld als prinses, maar wel als hertogin. Bovendien was iedereen ervan overtuigd dat haar naam ‘gewoon’ Meghan was, in plaats van Rachel. “Hoewel ze op haar trouwdag de titel van Hertogin van Sussex kreeg van de Queen, is ze technisch gezien wel degelijk een prinses, alleen niet in haar eigen naam”, klinkt het. “Markle is officieel Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Henry van Wales, maar dan via haar man Harry.”

Prijzig hospitaal

Er staan trouwens nog meer opvallende details op de geboorteakte: nadat Meghan weeën kreeg is ze vervoerd naar het Portland Hospital, een privéziekenhuis in het Londense Westminster waar één nacht meer dan 23.137 euro kost. Britse media kwamen vlak na de geboorte van Archie al met het bericht dat het prins Harry zelf was die zijn vrouw met spoed naar het ziekenhuis zou hebben gebracht. Een politie-escorte van Scotland Yard zou het stel hebben begeleid naar de kliniek in Londen, die is gelegen vlak naast het bekende Regent’s Park. De geboorteakte van baby Archie bevestigt nu die veronderstelling.

