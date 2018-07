Royaltyfans fronsen de wenkbrauwen: "Meghan Markle klinkt plots helemaal anders" Karen Van Eyken

08 juli 2018

Het lijdt geen twijfel dat Meghan Markle zich snel heeft aangepast aan haar nieuwe leven binnen de Britse koninklijke familie. Maar volgens sommigen gaat ze daarbij een stap te ver.

In een korte clip - die viraal is gegaan op sociale media - is te horen hoe de kersverse hertogin van Sussex met een chique Brits accent lijkt te spreken. Vele mensen blijken versteld te staan van haar nieuwe uitspraak.

Meghan, gekleed in een prachtige jurk van Givenchy, wordt gefilmd terwijl ze een babbeltje slaat met een lokale fan genaamd Aya, die in de straten van Cheshire een ​​glimp probeerde op te vangen van het koningshuis.

"Bedankt, dat waardeer ik, dat is zo vriendelijk," horen we Markle in het filmpje zeggen tegen een persoon die naast Aya staat.

Wanneer Aya tegen Markle zegt dat ze al lang fan is, antwoordt de eega van prins Harry: "Oh mijn god, dank je!"

Meghan said my name, that's me done😭

Markle woont nog maar zeven maanden in het Verenigd Koninkrijk en het verbaast dan ook heel wat fans dat ze het Britse accent zo snel heeft opgepikt. Sommigen kunnen dat waarderen, maar anderen stuit het tegen de borst.

Meghan Markle's fake British accent makes me so uncomfy.

"Het Britse accent van Meghan is nep en ik voel me er ongemakkelijk bij", klinkt het onder meer. Of nog: "Meghan Markle is die tongval voor honderd procent aan het faken."

Meghan Markle is 100% faking that accent 😂

Ook de Britse krant The Guardian heeft gemerkt dat het accent van Markle "in volle ontwikkeling is" en heeft er zelfs een stemcoach bijgehaald. "Een paar tonen klinken inderdaad anders", bevestigde expert John Fleming alsof het een unieke vogelsoort betrof. Als voorbeeld noemde hij de tongval waarmee Markle de 'R' uitspreekt en de manier waarop ze het woord 'all' zegt in de zin 'We all had a nice day' ('We hadden allemaal een leuke dag', nvdr.)

Zelfs wanneer dit zo zou zijn, is het volkomen normaal dat men de tongval overneemt van de regio waarin men leeft. Dit wordt ook bevestigd door een taalexpert in the Guardian.

Much ado about nothing?