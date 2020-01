Royalty-historicus Robert Lacey: “Queen Elizabeth ziet in dat Harry en Meghan de koninklijke familie een grote dienst bewijzen” Redactie

30 januari 2020

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty In maart stappen Harry (35) en ­Meghan (38) uit ‘The Firm’, zoals de Britse royals hun ‘familiezaak’ ­noemen. Heel wat Engelsen zijn blij van Meghan Markle verlost te zijn. Maar de Queen is mild, zegt royaltykenner Robert Lacey (76) in Dag Allemaal. “Zij is enkel teleurgesteld in ’t feit dat Meghans integratie is mislukt.”

Na een week van overleg met z’n oma de Queen (93) beseft prins Harry eindelijk welke gevolgen zijn verhuis naar Canada heeft. Hij moet de drie miljoen euro terugbetalen die de overheid heeft ­betaald voor de renovatie van Frogmore Cottage in het park van Windsor. Hij mag zijn aanspreektitel Koninklijke Hoogheid niet meer gebruiken. En hij moet eveneens aanvaarden dat zijn vader Charles (71) en zijn broer William (37) er nauwlettend op zullen toezien dat Harry het merk ‘Windsor’ zeker geen schade toebrengt met zijn plannen om geld te verdienen aan zijn koninklijke afkomst.

Formeel verbod

Bovendien heeft Harry het formele verbod gekregen om de Britse koningin nog langer te vertegenwoordigen. Dat is een serieuze tegenvaller voor Harry die erop gerekend had om met enkele prestigieuze activiteiten per jaar zijn status - en dus ook zijn waarde - als royal hoog te kunnen houden. “We hadden gehoopt dat we voor de Queen zouden kunnen blijven werken”, zei een teleurgestelde Harry na afloop van de gesprekken. “Maar spijtig genoeg blijkt dat dus niet ­mogelijk.”

Milde oma

Toch is koningin Elizabeth II mild geweest voor Harry en Meghan. Als ze hen echt had willen straffen voor hun beslissing om uit de koninklijke kern te stappen, dan had ze de titel ‘hertog en hertogin van Sussex’ - die ze hun zelf gegeven heeft als huwelijkscadeau - wel afgepakt. Sussex Royal is immers het gedeponeerde merk waar Harry en Meghan miljoenen mee hopen te verdienen. Als ze die niet meer konden gebruiken was het hele plannetje om ­‘financieel onafhankelijk’ te worden al mislukt voor ze hun eerste T-shirt of teddybeer op de markt konden brengen.

(Lees verder onder de foto.)

Meghans magie

“De Queen heeft zo duidelijk willen maken dat ze Harry en Meghan blijft steunen”, zegt Robert Lacey, die zich als ­historicus gespecialiseerd heeft in de Britse koninklijke familie en tevens meewerkt aan de prestigieuze Netflix-serie ‘The Crown’. “Ze heeft Meghan altijd enorm gewaardeerd en dat blijft ze doen.”

Nochtans laten Harry en Meghan haar echt wel in de steek door naar Canada te verhuizen. Na de eerste bekendmaking klonk ze enorm teleurgesteld.

De Queen is geen vrouw van loze complimenten. Als ze kritiek heeft op iemand, zal ze een eufemisme gebruiken waar de goede verstaander uit kan afleiden wat ze echt denkt. Maar voor Meghan had ze altijd veel lof. Ze heeft vaak haar bewondering uitgedrukt voor de wijze waarop Meghan zich geïntegreerd heeft in de koninklijke familie. De Queen is inderdaad teleurgesteld, maar niet in Meghan. Wel in de vaststelling dat haar integratie uiteindelijk mislukt is.

Wiens schuld is dat? William en Harry waren twee handen op één buik tot Meghan verscheen.

Als je alles gelooft wat er hier op de sociale media verschijnt, dan is Meghan een gemeen kreng dat er altijd op uit geweest is om Harry in haar netten te vangen en nadien de monarchie stuk te maken. Maar dat is ze absoluut niet volgens mij. Ik ben ervan overtuigd dat Meghan zich laat leiden door nobele principes. En dat ze de ambitie heeft om die op eigen kracht uit te dragen.

Die ‘eigen kracht’ blijft relatief. Harry en Meghan worden de klok rond bewaakt door zes lijfwachten. Volgens specialisten kost dat zo’n 4 miljoen euro per jaar.

De Canadese premier Justin Trudeau had aangeboden om een deel van die kosten te ­betalen, maar werd door zijn eigen bevolking teruggefloten. De Britse overheid ziet die rekening ook niet graag komen, dus denk ik dat prins Charles zal moeten bijspringen. Tijdelijk, want eens hun project op poten staat, kunnen Harry en Meghan die factuur makkelijk zelf betalen.

Met welk geld?

Harry en Meghan zijn erg goed bevriend met Barack en Michelle Obama. Hun stichting zamelt elk jaar 225 miljoen euro in. Die Obama Foundation is Harry en ­Meghans voorbeeld. Met die inkomsten willen ze acties en verenigingen steunen waar ze zelf in geloven, zoals vrouwenrechten voor Meghan en de strijd tegen aids voor Harry. En zal er nog genoeg overschieten om hun eigen kosten te betalen.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een stichting voor het goede doel?

Harry en Meghan zullen er vooral over moeten waken dat ze niet al te opvallend teren op hun koninklijke achtergrond. Maar als ze de klippen van de slechte smaak omzeilen en geen deals sluiten met louche figuren, dan kunnen ze er een groot ­succes van maken. Charles en William zijn misschien niet helemaal mee, maar de Queen staat echt wel achter het plan.

Het kan niet zo lang meer duren voor Charles haar opvolgt en dan zijn ze die steun kwijt.

Het zal ook niet lang duren voor Charles inziet dat Harry en Meghan de koninklijke familie een grote dienst aan het bewijzen zijn. Door zich in Noord-Amerika te vestigen, verstevigen zij de internationale uitstraling van de Windsors. Ook Boris Johnson kan blij zijn. Na zijn Brexit zal het Verenigd Koninkrijk zich meer naar de overkant van de oceaan richten dan naar Europa. Het is een voordeel dat Harry en Meghan er al zitten.

Verhuizen ze dan niet beter naar de States ?

Zolang Trump president is, weigert Meghan om in de VS te gaan wonen. Maar ik verwacht wel dat het er ooit van komt. Harry, Meghan, Archie en de kinderen die nog zullen volgen, worden dan de Amerikaanse tak van de Britse koninklijke familie. Wijlen prinses Diana heeft nog met dat idee gespeeld. En zijn moeders dromen realiseren, is Harry’s grootste wens.