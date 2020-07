Royalty-fotograaf niet blij met recente opmerkingen prins Harry: “Hij is compleet de weg kwijt” SDE

11 juli 2020

15u14

Bron: The Sun/TalkRadio 2 Royalty Arthur Edwards (79) is al jaar en dag royalty-fotograaf in het Verenigd Koninkrijk. Ook prins Harry (35) kreeg hij regelmatig voor z'n lens - “sinds z'n geboorte”. Maar de relatie tussen de twee mannen is behoorlijk verzuurd, en dat wijt Edwards enkel en alleen aan Harry’s echtgenote Meghan Markle (38): “Ze was nooit van plan om hier te blijven."

Jarenlang fotografeerde Arthur Edwards de Britse koninklijke familie voor de krant The Sun. Ook prins Harry kreeg hij regelmatig voor z'n lens en de relatie tussen beide mannen was opperbest. Maar in een interview met TalkRadio vertelt hij hoe de prins veranderd is. “Helaas is hij de afgelopen jaren erg zuur geworden”, klinkt het.

“Hij heeft een jaar lang niet met me gepraat. Ik fotografeer hem nochtans al sinds z'n geboorte. Dat was allemaal haar schuld." Met ‘haar’ bedoelt hij Harry’s echtgenote, Meghan Markle. Volgens Edwards was zij nooit van plan om zich in het Verenigd Koninkrijk te settelen. “Al die verbouwingen aan Frogmore Cottage, en het geld dat ze daaraan hebben uitgegeven", zucht hij.



“Ze was helemaal niet van plan om daar te blijven. Ze sleept Harry met zich mee, en hij laat zich helaas gewoon doen. Ik denk dat ze vanaf het moment dat ze met Harry trouwde zoiets had van: ‘Goed, laten we hier zo snel mogelijk vertrekken’. Het was gewoon belachelijk.”

Kritiek op Commonwealth

Ook in Harry zelf is Edwards teleurgesteld. Die sprak zich namelijk openlijk uit over de Commonwealth - een vrijwillig samenwerkingsverband van 53 onafhankelijke soevereine staten, met de Britse koningin Elizabeth II als staatshoofd. “We kunnen alleen maar vooruit gaan als we het verleden erkennen", zei de prins toen in een filmpje. “Zoveel mensen hebben het geweldig gedaan door het verleden te erkennen en door te proberen om de fouten recht te zetten, maar ik denk dat we allemaal kunnen toegeven dat er nog veel meer werk is."

“Prins Harry mag z'n eigen mening hebben", zegt de fotograaf nu in The Sun. “Maar door kritiek te uiten op de Commonwealth, de organisatie die z'n grootmoeder het nauwst aan het hart ligt, laat hij zien dat hij compleet de weg kwijt is. Hij wéét hoe belangrijk de Commonwealth is voor de Queen, net zoals Meghan, op wiens huwelijkssluier een bloem van elke lidstaat geborduurd was. Kritiek uiten op dat ene dat de Queen meer dan alle andere dingen koestert - het instandhouden van de Commonwealth - is een rasechte belediging. Het maakt niet uit wat het Paleis daar officieel over zegt. Harry moet stoppen met naar z'n vrouw te luisteren, die hem die ideeën influistert. Ze is duidelijk geen fan.”

