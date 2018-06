Royale liefde! Zweedse prins Carl Philip en Sofia delen hun passie vanaf nu met iedereen TDS

Bron: INSTAGRAM 0 Royalty De afgelopen weken waren zowat alle ogen gericht op prins Harry en Meghan van het Britse koningshuis. Daar kan vanaf nu wel eens verandering in komen, want de Zweedse prins Carl Philip heeft zopas zijn Instagramprofiel openbaar gemaakt. De royaltyfans wrijven zich wereldwijd al in handen.

De Zweedse prins is 39 jaar en trouwde op 13 juni 2015 met Sofia Hellqvist in de kapel van het koninklijk paleis in Stockholm. Met het huwelijk kregen de Zweden er een nieuwe prinses bij, want na het huwelijk mocht Sofia zich voortaan prinses en hertogin noemen. Prins Carl Philip en prinses Sofia kregen hun eerste kind en zoon Alexander op 19 april 2016. Op 31 augustus 2017 werd hun tweede zoon Gabriel geboren. Vanaf nu kan je hun avonturen dus volgen op Instagram.

Glad midsommar från oss! 🌻 Een foto die is geplaatst door null (@prinsparet) op 23 jun 2017 om 23:29 CEST

God Jul från oss❤ 📸: Erika Gerdemark/Kungl. Hovstaterna Een foto die is geplaatst door null (@prinsparet) op 25 dec 2017 om 00:00 CET

Välkomna till vårt officiella instagramkonto. Som ni märker har vi redan lagt upp foton under en tid för att ge er en inblick i vårt arbete, de uppdrag vi genomför och framförallt de frågor vi brinner för. Hoppas att ni vill följa oss! Een foto die is geplaatst door null (@prinsparet) op 12 mei 2018 om 22:26 CEST

Glad alla hjärtans dag. Ge och sprid kärlek varje dag! ❤ Een foto die is geplaatst door null (@prinsparet) op 14 feb 2018 om 13:44 CET

För tre veckor sedan kom vår älskade son Gabriel, Alexanders lillebror. ❤ 📷: Prinsessan Sofia Een foto die is geplaatst door null (@prinsparet) op 21 sep 2017 om 15:06 CEST

Grattis vår älskade Alexander! Två fantastiska år av att se världen genom dina nyfikna och entusiastiska ögon❤ Idag hissar vi Sörmlands flagga. 📸: Erika Gerdemark/Kungl. Hovstaterna Een foto die is geplaatst door null (@prinsparet) op 19 apr 2018 om 09:03 CEST