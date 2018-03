Royal wedding betekent Royal invitation: Harry en Meghan versturen uitnodigingen SD

22 maart 2018

19u36

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry en Meghan Markle hebben de uitnodigingen voor hun huwelijk de deur uitgedaan. Kensington Palace deelde een foto van de kaart via Twitter. Zo'n 600 mensen zijn uitgenodigd voor de plechtigheid op 19 mei in Windsor Castle.

De witte kaart is bedrukt met Amerikaanse gouden en zwarte inkt en daarna gepolijst. Ook is de uitnodiging verguld rond de randen. De kaart is volgens traditie gemaakt door Bernard & Westwood. Het bedrijf verzorgt al sinds 1985 de uitnodigingen voor de koninklijke familie. Bovenaan de invitatie prijkt het logo van de Prins van Wales.

Het stel nodigt voor hun trouwdag ook 2640 'gewone' mensen uit. Zij mogen eerste rang staan bij de aankomst en het vertrek van de bruid en bruidegom en hun gasten. 1200 van hen zijn mensen uit alle hoeken van Groot-Brittannië. De rest van het publiek op Windsor bestaat uit tweehonderd mensen van goede doelen en organisaties waarbij Harry en Meghan betrokken zijn, inclusief de stichtingen waar Harry beschermheer van is. Verder komen er honderd leerlingen van de twee lokale scholen, 610 medewerkers van Windsor Castle en de St George's Chapel en 530 medewerkers van de koninklijke huishouding.

Lees verder onder de foto

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO Kensington Palace(@ KensingtonRoyal) link

Meghan op invitatie geen 'Miss' maar 'Ms'

Tussen de uitnodigingen die in 2011 zijn verstuurd voor het huwelijk van prins William en de donderdag verzonden invitaties voor de bruiloft van diens jongere broer prins Harry zijn subtiele, maar veelzeggende verschillen. Dat merkten Britse media en volgers van het koningshuis op sociale media meteen op nadat Kensington Palace de uitnodigingskaarten had getoond.

Allereerst is het dit keer niet koningin Elizabeth die de bruiloftsgasten uitnodigt maar haar zoon prins Charles, de vader van Harry. Die keuze wordt verklaard uit het verschil in status tussen de twee broers, met William als tweede in de lijn van troonopvolging. De koningin biedt de 600 bruiloftsgasten na de plechtigheid op 19 mei in St George's Chapel een receptie aan in Windsor Castle.

Een opmerkelijker verschil zit in de benaming van de bruid. Kate Middleton was 'Miss' terwijl Meghan Markle nu 'Ms' is. Volgens protocoldeskundigen is daar een logische verklaring voor. Meghan is eerder getrouwd geweest en dan is 'Mrs' of 'Ms' gebruikelijk.

Oplettende journalisten merkten ook op dat het paleis met zijn tijd meegaat. In 2011 moest een briefje of kaartje worden gestuurd om de aanwezigheid bij het huwelijk te bevestigen. Nu kan dat ook per e-mail. En anders dan bij William en Kate is er nu ook een kledingaanwijzing voor dames: mét hoed. Britse media suggereerden dat dit is gedaan ten behoeve van de Amerikaanse gasten.