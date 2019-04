Royal baby-koorts barst los: “Harry en Meghan krijgen een meisje en ze heet Diana” TK

03 april 2019

09u00

Bron: AD.nl 0 Royalty Nu de baby van prins Harry (34) en zijn vrouw Meghan Markle elk moment wordt verwacht, loopt in Engeland de royal baby-koorts hoog op. Wordt Harry vader van een jongetje of een meisje? En welke naam zal het kindje krijgen? De Britse wedkantoren doen er gouden zaken mee.

Uit het laatste overzicht van Oddschecker, dat de standen publiceert van grote wedkantoren als Bet365, Skybet, Ladbrokes en Unibet, blijkt dat de meeste Britten hun geld inzetten op een meisje. Zij zal volgens hen de naam Diana meekrijgen, naar Harry’s moeder Diana Spencer die in 1997 bij een auto-ongeval omkwam.

Veel Britten gokken ook op de namen Victoria (naar koningin Victoria, die regeerde van 1837 tot 1901) en Alice (naar Anne Elizabeth Alice Louise, de dochter van queen Elizabeth en prins Philip). De vierde en vijfde plaats in het overzicht worden bezet door de jongensnamen Arthur en James. Het gaat in alle gevallen om namen die nog niet werden gegeven aan de neefjes en nichtjes van de nog ongeboren royal baby. Harry’s broer William en zijn vrouw Kate gaven hun kinderen de namen George, Charlotte en Louis.

Geen prinsesje

Binnen de Britse koninklijke familie is het traditie om de kinderen te vernoemen naar een van de voorouders, maar verplicht is het niet. De kans bestaat dus dat de in Los Angeles geboren Meghan Markle, die na haar huwelijk met Harry de titel ‘hertogin van Sussex’ kreeg, haar man overhaalt hun kind een Amerikaanse naam te geven.

De baby van Harry en Meghan wordt zevende in lijn van de Britse troonopvolging. Hij of zij volgt achter opa prins Charles, oom prins William, diens kinderen en zijn eigen vader Harry. Het kindje wordt geen prins of prinses omdat de baby te ver van de troon af staat.

Locatie

Ondertussen is de plaats waar Meghan zal bevallen ook iets wat veel fans bezighoudt. Mogelijk kiest de voormalig ‘Suits’-actrice voor de Lindo Wing van het St Mary's Hospital in Londen, waar ook haar schoonzus Kate beviel en William en Harry ter wereld kwamen.

Een andere optie is een ziekenhuis dichterbij hun nieuwe huis, Frogmore Cottage op het landgoed Windsor. Op 30 minuten rijden ligt het Frimley Park Hospital in Surrey, waar ook de kinderen van prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn geboren. In Londen kan Meghan echter rekenen op een eersteklas behandeling. De Lindo staat bekend als een vijfsterrenlocatie met privékamers en -badkamers, aan te vullen met massages en een high tea om de geboorte te vieren. Aan dit alles hangt wel een prijskaartje van omgerekend bijna 7.000 euro.