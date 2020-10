Exclusief voor abonnees REPORTAGE. Een lach en een traan: in een kille aula kwam de nieuwe prinses haar tas ‘emotionele bagage’ achterlaten Brecht Herman

05 oktober 2020

21u30 1 Royalty In een aula waar een kwartier eerder nog studenten met hangende schouders naar buiten tsjokten, stapt Delphine twee minuten over twee naar binnen. Rug recht, schouders naar achteren, coiffure in de plooi. De nieuwe prinses toont weinig emoties. Tot iemand vraagt of haar man in het team zit. Ze zwijgt een seconde. Meester Alain De Jonge schuift haar een papieren zakdoek toe. Verslag van een opmerkelijke persconferentie. “Ik ga niet op mijn knieën om erkenning smeken.”

‘t Is echt wel de laatste plaats waar je een persconferentie van een prinses verwacht. Met alle respect voor de verdiensten van jurist Henri De Page - geboren op 5 november 1894, gestorven op 27 augustus 1969 - maar de naar hem genoemde aula aan de ULB heeft zelfs in de verste verte niets weg van een vorstelijk paleis. Rode bakstenen muren, een laag plafond, ongezellig kunstlicht, harde houten stoelen met vals lederen rugsteun en enkele ouderwetse groene schoolborden. Vooraan zeulen enkele tv-journalisten uit eigen beweging met tafels, kwestie van de nieuwbakken prinses binnen enkele ogenblikken toch ergens te kunnen laten zitten.

Uit een DNA-onderzoek bleek begin dit jaar dat Delphine Boël (52) met absolute zekerheid een dochter is van koning Albert II, en dus broer van de regerende vorst Filip. Eind vorige week stelde het hof van beroep in Brussel dat ze daarom net als haar vader de familienaam ‘van Saksen-Coburg’ mag dragen, officieel prinses is en dient te worden aangesproken als Zijne Koninklijke Hoogheid. Gisteren gaf prinses Delphine daar samen met haar advocaten - van wie enkelen les geven aan de ULB - voor het eerst uitleg over, tijdens een zelf georganiseerde persconferentie.

In de aula waar een kwartier eerder nog studenten met hangende schouders naar buiten tsjokten, stapt Delphine twee minuten over twee naar binnen. Rug recht, schouders naar achteren, coiffure in de plooi. Wanneer ze plaatsneemt achter twaalf microfoons, ruilt ze haar mondmasker - een kunstig exemplaar waarop het woord ‘love’ herhaald wordt - in voor die gracieuze glimlach die haar zo typeert. Vriendelijk, voorzichtig warm, maar ook gereserveerd, afgemeten.

