Renovatie huis Harry en Meghan kost Britse belastingbetaler 2,7 miljoen euro

25 juni 2019

16u00

Bron: Belga 0 royalty Het nieuwe huis van prins Harry en hertogin Meghan is voor 2,4 miljoen pond sterling (ongeveer 2,7 miljoen euro) gerenoveerd. De renovatie is betaald met belastinggeld. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Harry (34) en Meghan (37) zouden zelf de inrichting van Frogmore Cottage hebben betaald.

De zes maanden durende renovatie omvatte nieuwe elektrische bedrading, vervanging van defecte plafondbalken en vloerbalken, nieuwe verwarmingssystemen en gas- en waterleidingen. Volgens Britse media zitten er nu ook een luxe keuken en een yogastudio in het huis.

Harry en Meghan woonden in de tussentijd in een residentie op het terrein van Kensington Palace, het Londense huis van zijn oudere broer Prince William en zijn vrouw Kate. Maar sinds het huwelijk in 2018 gaan de twee koppels meer en meer hun eigen weg.

Kikkers

Frogmore Cottage werd rond 1690 gebouwd. Koningin Charlotte liet het in de jaren 1790 moderniseren als buitenkasteel. Het pand is vernoemd naar de kikkers die ooit in het moerassige gebied leefden.

Belastingbetalers moesten het afgelopen jaar voor alle royals in totaal 67 miljoen pond betalen, een stijging van bijna 20 miljoen pond ten opzichte van het voorgaande jaar. Veel hiervan werd gebruikt om Buckingham Palace in Londen en andere koninklijke eigendommen te onderhouden.