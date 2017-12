Refereerde de Queen in haar kerstspeech naar Netflix-reeks 'The Crown'? MVO

12u14 0 EPA Queen Elizabeth II brengt haar kerstspeech op tv. Royalty De Britse koningin Elizabeth II refereerde in haar jaarlijkse kerstspeech naar de opmerkelijkste gebeurtenissen van 2017: de aanslagen in Manchester, de brand in Grenfell Tower, het huwelijk van haar kleinzoon Harry met Meghan Markle en... Netflix-serie 'The Crown'?

"Zestig jaar geleden zat op deze plek een jonge vrouw, die de eerste televisie-uitzending van de kerstspeech aankondigde. Ze noemde dat toen een mijlpaal," klonk het.

Laat het nu zo zijn dat precies dat moment uitgebreid in beeld werd gebracht in de Netflix-reeks 'The Crown'. Dat ging niet onopgemerkt voorbij, en fans trokken massaal naar Twitter om een mogelijke referentie te bespreken.

Opvallend is ook dat de koningin speciale aandacht vestigde op haar echtgenoot, prins Philip, met wie ze dit jaar zeventig jaar getrouwd is. Ze benadrukte dat de twee nog steeds erg gelukkig zijn samen en bedankte Philip zelfs voor zijn "unieke gevoel voor humor".

In 'The Crown' kwam Philip in het bijzonder in opspraak, omdat de reeks suggereert dat hij Elizabeth bedrogen zou hebben in de vroege jaren van hun huwelijk.

Eerder liet de Queen al weten dat ze alle afleveringen van het eerste seizoen had bekeken en dat ze "fan was" van de show. Wat haar bedenkingen zijn over het meer controversiële tweede seizoen, heeft ze nog niet prijsgegeven.

Do you think the queen put that wee clip in cause she watched it on #thecrown #QueensSpeech Courtney 👐.(@ Love_itx0) link

Did the Queen’s speech just reference The Crown?! Amazing! 👑 Tom Riddington(@ DrTomRiddington) link

Husband: we have to watch the Queen’s Christmas speech, it’s tradition. Me: (shouting from other room) OMG, is she referencing the Crown?!? pic.twitter.com/ud38YHLlUn Sheera Frenkel(@ sheeraf) link

Netflix Philip bedriegt Elizabeth in 'The Crown'.

AP Claire Foy en Matt Smith als Queen Elizabeth II en prins Philip in 'The Crown'.