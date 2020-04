Rechtszaak Meghan Markle tegen Britse tabloids gaat ondanks corona door LOV

17 april 2020

20u10

Bron: ANP 0 Royalty De dag waarop de rechtszaak van Meghan Markle (38) tegen de Britse tabloids gepland staat, blijft onveranderd. De eerste hoorzitting vindt ondanks de coronacrisis gewoon volgende week vrijdag 24 april plaats, dat melden Britse media op basis van rechtbankdocumenten.

De hertogin van Sussex had een zaak aangespannen tegen Associated Newspapers, eigenaar van onder meer The Mail on Sunday en The Daily Mail. Die kranten publiceerden vorig jaar namelijk een handgeschreven privébrief van Meghan aan haar vader Thomas Markle uit 2018.

Volgens Meghans advocaten zouden de media bewust delen van de brief bewerkt of helemaal niet gepubliceerd hebben waardoor de vrouw van prins Harry in een negatief daglicht werd gezet. Ook zou ze niet zijn ingelicht over de publicatie van de brief. Associated Newspapers vindt het publiceren van Meghans brief echter gegrond en meent dat er geen schending was van privé-eigendom.



In de hoorzitting op 24 april, die vanwege het coronavirus buiten de rechtszaal wordt behandeld, zou Associated Newspapers willen bepleiten dat delen van Meghans zaak tegen het bedrijf kunnen worden laten vallen. Het is niet bekend waarover het precies gaat.

