Rechtbankdocumenten onthullen: "Epstein verzamelde chantagemateriaal over prins Andrew"

01 augustus 2020

15u24

Bron: ANP 16 Royalty Jeffrey Epstein (66) zou belastend materiaal over de Britse prins Andrew (60) verzameld hebben met als doel hem te chanteren. Dat staat volgens Britse media te lezen in Jeffrey Epstein (66) zou belastend materiaal over de Britse prins Andrew (60) verzameld hebben met als doel hem te chanteren. Dat staat volgens Britse media te lezen in rechtbankdocumenten die eerder deze week vrijgegeven zijn.

De veroordeelde zedendelinquent, die in augustus vorig jaar zelfmoord pleegde in zijn cel, zou een meisje instructies hebben gegeven om “de prins alles te geven wat hij maar wilde”. Vervolgens moest ze alle details van het seksueel misbruik aan hem rapporteren. In de documenten wordt het destijds minderjarige meisje aangeduid als Jane Doe #3 maar volgens Britse media gaat het om Virginia Giuffre, die Andrew al jaren beschuldigt van misbruik. Zij stelt in de documentatie dat ze drie keer seks had met prins Andrew: een keer tijdens een “orgie op het eiland”, een keer in het Londense huis van Ghislaine Maxwell, de vermeende partner in crime van Epstein, en een keer in zijn huis in New York.

Prins Andrew, die de beschuldigingen altijd ontkend heeft, was trouwens niet de enige waar Epstein belastend materiaal over in handen had. De miljardair zou ook bezwarende info gehad hebben van "tal van vooraanstaande Amerikaanse politici, buitenlandse presidenten en andere wereldleiders". Die zou hij onder meer gebruikt hebben voor politiek en financieel gewin.

De Amerikaanse autoriteiten willen graag met Andrew praten over zijn verstandhouding met Epstein en Ghislaine Maxwell, die vorige maand werd aangehouden in de VS. Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik. Zij zou de meisjes hebben geronseld. Momenteel wacht Maxwell in de cel op haar proces. Ze riskeert 35 jaar gevangenisstraf.

