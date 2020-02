Reactie van prins William en Kate Middleton op gênante moppen over Britse koningshuis gaat de wereld rond TDS

03 februari 2020

15u58

Bron: Metro UK/Twitter 2 Royalty De uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen, de BAFTA’s, kreeg dit jaar een koninklijk tintje. Ook prins William (37) en zijn vrouw Kate Middleton (38) waren aanwezig bij de awardshow, en dat zullen zij zich ongetwijfeld nog lang herinneren. De hertog en hertogin van Cambridge gaan dan ook de wereld rond, nadat hun reactie op de ongemakkelijke moppen die hun richting werden afgevuurd kon worden vastgelegd door de camera’s.

Het was de Australische actrice Rebel Wilson die het vuur aan de lont stak, door tijdens haar speech te verwijzen naar de recente schandalen waarmee de Britse koninklijke familie geconfronteerd wordt. Op het podium van de Royal Albert Hall in Londen, waar Wilson de prijs voor beste directeur kwam uitreiken, zei ze: “Een goede avond aan de voorname gasten en aan degenen die zich niet zo identificeren. Het is echt geweldig om hier te zijn in deze Royal Andrew... Royal Harry... Royal Philip... deze koninklijke plaats. Ik kreeg achter de schermen net te horen dat niemand vanavond een enorme goodiebag krijgt. In plaats daarvan krijgen jullie allemaal een ‘cadeauportefeuille’. Grappig, want dat is ook de bijnaam van mijn vagina.”

Niet alleen Rebel Wilson, ook Brad Pitt nam tijdens zijn toespraak de Britse koninklijke familie op de hak. Margot Robbie, die samen met Pitt in de film ‘Once Upon a Time in Hollywood’ speelde, pakte de trofee namens hem op en deelde zijn niet mis te verstane boodschap met de menigte: “Hoi Britannië, ik hoorde dat je net weer single bent. Welkom bij de club”, zei hij. Aan het eind van zijn toespraak laat Pitt weten dat hij al een naam voor zijn nieuwe prijs heeft bedacht: “Ik ga deze award Harry noemen, want ik kijk er erg naar uit om hem terug mee te nemen naar de Verenigde Staten.”

Lichaamstaal

Tijdens de speeches werden de camera’s uiteraard meteen op de prins en zijn vrouw gericht. Hun reactie en lichaamstaal sprak boekdelen: William en Kate waren duidelijk verrast door de mop en keken initieel verbaasd en ongemakkelijk. De hertog en hertogin behielden te allen tijde hun kalmte, al konden prins William en Kate Middleton op sommige momenten - vooral tijdens de moppen over prins Harry - hun lach ook écht niet meer bedwingen.

Veel reactie

De sprekende reactie van de royals is ook de kijkers niet ontgaan. De beelden gingen in geen tijd de wereld rond en zorgen voor veel amusement op de sociale media. “Kan iemand Rebel Wilson een prijs geven voor het durven grappen maken over prins Andrew en prins Harry, recht voor de neus van William en Kate. Puur goud”, schreef iemand. Of ook: “Hun gezichten!!! Ik zou durven zweren dat ze de wassen beelden van Madame Tussaud’s in hun plaats hebben gezet”, “Het gezicht van William en Kate Middleton tijdens de toespraak van Rebel Wilson... Ik kom niet meer bij” en “Hilarisch hoe William en Kate hun lach niet kunnen bedwingen als er een mop over prins Harry wordt gemaakt, terwijl ze compleet verstenen als het plots over nonkel Andrew gaat.”

William had overigens zijn beste pak uit de kast gehaald en droeg daar een zwarte vlinderdas bij. De hertogin van Cambridge verscheen op de rode loper in een witte jurk met gouden versieringen. Het lijkt de jurk van Alexander McQueen te zijn die Catherine ook droeg tijdens een staatsdiner in Maleisië in 2012, maar wel met aanpassingen aan de mouwen. De jurk paste in het verzoek van de organisatie aan de gasten, om duurzame kledingkeuzes te maken voor de rode loper. Ze combineerde de jurk met grote oorbellen die extra opvielen omdat haar haren werden opgestoken.

