Ralph Lauren wordt geridderd door Queen Elizabeth Redactie

14 november 2018

18u48

Bron: Belga 0 Royalty Ralph Lauren (79) wordt volgend jaar geridderd door Queen Elizabeth. Hij is de eerste Amerikaanse mode-ontwerper die deze eer ten deel valt. Dat maakte de Britse ambassade in Washington bekend.

Ralph Lauren, die dit jaar vijftig jaar in het vak zit, wordt geëerd voor zijn werk in de mode-industrie, maar ook voor zijn filantropie. Hij krijgt de titel Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (KBE).

"Als ontwerper en visionair van het internationale Ralph Lauren-merk, vormt meneer Lauren al bijna een halve eeuw de voorhoede van de internationale mode-industrie en de Amerikaanse stijl. Daarnaast hebben mensen over de hele wereld de vruchten geplukt van zijn grootse filantropische inspanningen, vooral op het gebied van de gezondheidszorg, kankeronderzoek en -behandeling in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk", aldus de Britse ambassadeur in New York.

Outfits

Door de jaren heen droegen de Britse royals heel wat van Ralph Laurens creaties. Zo zullen veel mensen zich nog de witte kanten jurk herinneren waarin Diana in 1996 naar het Witte Huis kwam. En Kate Middleton droeg een opvallende jurk van de mode-ontwerper een paar dagen nadat ze in 2015 was bevallen van prinses Charlotte. Meghan Markle verscheen afgelopen zomer nog in een outfit van zijn hand.

Toch is Ralph Lauren niet de eerste Amerikaan die wordt geridderd. Onder anderen presidenten Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan en George H.W. Bush gingen hem voor. Net als actrice Angelina Jolie en regisseur Steven Spielberg.