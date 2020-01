Raakt prins Harry steeds meer geïsoleerd? “De meeste van zijn vrienden hebben zijn telefoonnummer niet eens meer” SDE

16 januari 2020

10u23

Bron: People/Tatler/Daily Mail 0 Royalty Nu prins Harry (35) steeds meer afstand neemt van zijn familie (ook letterlijk), blijven er bitter weinig mensen over om op terug te vallen. Zijn vrienden zijn bijna allemaal uit het zicht verdwenen, schrijft People. Vrouwlief Meghan (38) laat het ondertussen niet aan haar hart komen en geniet in Canada van haar uitgebreide vriendenkring.

Wanneer er zich problemen in de familie voordoen, kunnen de meeste mensen terugvallen op hun vriendenkring om hun hart te luchten en even afleiding te zoeken. Maar voor prins Harry, die recent aankondigde dat hij en vrouw Meghan afstand zouden nemen van de Britse koninklijke familie, liggen de kaarten toch iets anders. Hoewel hij altijd een populaire jongen was met veel vrienden, zijn die tegenwoordig nergens meer te bespeuren. Volgens het Amerikaanse magazine People sneed Harry namelijk zelf de banden door met de meeste van zijn vrienden toen Meghan zo’n zes maanden zwanger was - ongeveer een jaar geleden dus. “De meeste van hen hebben zijn telefoonnummer niet eens meer", vertelt een bron aan het magazine. “Ze begrijpen wel dat mannen na hun huwelijk vaak wegdrijven van hun vrienden, maar toch koesteren ze heel wat wrok omdat ze al zo lang zo close waren.”

Slechte invloed

Het is niet de eerste keer dat geruchten over Harry en zijn (voormalige) vrienden opduiken. In 2018 verscheen een artikel in de Daily Express waarin beschreven werd hoe Harry en Meghan bankier Tom Inksip en PR-verantwoordelijke Astrid Hardbord langzaam maar zeker uit hun leven wisten. “Net als een aantal anderen, die een twijfelachtige invloed zouden gehad hebben op Harry tijdens zijn vrijgezellendagen, lieten ze Tom vallen, ook al heeft hij nu zelf een geweldige vrouw, Lara.” Zo was Tom aanwezig tijdens heel wat wilde feestjes met Harry, inclusief zijn reisje naar Las Vegas in 2012 waar hij naakt werd gefotografeerd tijdens een spelletje ‘stripbiljart’. “Dit maakt allemaal deel uit van Meghans plan om Harry’s oude vriendengroep uit te wissen", vertelde de bron toen aan de Express. “Ze wil dat geen verleiding - welke dan ook - in zijn weg staat wanneer ze zich concentreren op het krijgen van een familie.” Ook ondernemer Guy Pelly, peter van Harry’s neefje prins Louis, zou ondertussen persona non grata geworden zijn.

Dat wordt ook bevestigd in een artikel uit het magazine Tatler van vorig jaar. Daarin wordt zelfs gewag gemaakt van een ‘verbanning’ van Tom Inskip, aka Skippy. Daar zouden zowel Meghan als de nieuwe, beroemde vrienden van het koppel iets mee te maken hebben. In het artikel - een terugblik op één jaar Meghan Markle - staat: “Ga om met de Clooneys, Beckhams en de mensen van Soho House (een elegante ledenclub, red.) en wordt aangevallen omdat je té Hollywood zou zijn, omdat je je onder de sloef liggende man dwong om zijn oude, landelijke vrienden in de steek te laten - waaronder Tom ‘Skippy’ Inskip, de extreem loyale, zwijgende vriend van Harry, die - zoals men zegt - Harry adviseerde om niet met Meghan te trouwen. Hij heeft de prijs betaald: verbanning.”

De enige uitzondering lijkt Charlie van Straubenzee te zijn. De heren zijn al bevriend sinds ze elkaar ontmoeten op de Ludgrove Prep School en zijn sindsdien onafscheidelijk. Charlie werd zelfs peter van Harry’s zoontje Archie.

Goede vriendinnen

Meghan Markle lijkt dat soort problemen intussen niet te hebben. De Amerikaanse wordt nog steeds regelmatig in het gezelschap van haar oude vriendinnen gezien, en dan vooral de Canadese modestyliste Jessica Mulroney en de Amerikaanse ‘Suits’-actrice Abigail Spencer. Zo waren beide vrouwen aanwezig tijdens het verblijf van Meghan en Harry in Canada, tijdens de afgelopen kerstvakantie. Abigail werd tijdens een wandeling met het koninklijke koppel gezien, en Jessica zou naar verluidt op Archie gebabysit hebben terwijl Meghan en Harry in Londen hun ‘Megxit’ aankondigden. Verwacht wordt dat zowel Abigail als Jessica een belangrijke rol zullen gaan spelen bij het opvoeden van baby Archie.

Terwijl prins Harry vandaag (donderdag) zijn laatste officiële taak als royal afwerkt door de loting voor de Rugby League World Cup in het paleis in goede banen te leiden, houdt Meghan zich in Canada ook goed bezig. Na een eerder bezoek aan een opvangcentrum voor vrouwen, bezocht ze diezelfde dag de organisatie Justice for Girls. Daar sprak ze over klimaatzaken en rechten van de inheemse bevolking. Directeur Zoe Craig-Sparrow was erg tevreden dat Meghan langskwam: “De hertogin zorgde ervoor dat iedereen zich op z’n gemak voelde en had een erg geëngageerde discussie met ons. 90 minuten lang praatte ze over ons werk en over de rechten van tienermeisjes die in armoede leven.” Harry zal pas volgende week naar Canada vliegen om bij zijn gezin te zijn. Woensdag postte hij wel voor het eerst een filmpje online waarin hij de Invictus Games aankondigde. En de prins maakte de volgende veelzeggende opmerking: “Deelnemen aan de Games speelt een belangrijke rol bij het genezingsproces van de militairen en veteren. Het geneest niet alleen het individu, maar ook de hele familie.”