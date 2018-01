Queen zet lingerieleverancier aan de kant na pikante ontboezemingen Redactie

11u10 0 ANP/Google (montage) Royalty De Londense lingerie - en badmodewinkel Rigby & Peller is het predikaat hofleverancier kwijtgeraakt, omdat de eigenares in een boek details heeft prijsgegeven over pas-sessies bij de Britse royals thuis. Zo zou koningin Elizabeth (91) het liefste beha's passen als haar corgi's geïnteresseerd toekijken.

De firma Rigby & Peller, gevestigd in de wijk Kensington in Londen, was 57 jaar lang de vaste leverancier van ondergoed en zwemkleding voor de koninklijke familie. Niet alleen Elizabeth II droeg setjes van het bedrijf. Ook haar moeder, prinses Margaret en prinses Diana lieten zich beha's en slips aanmeten door de in 1939 opgerichte onderneming. In 1960 begon Rigby & Peller te leveren aan de queen en dat ging door toen June Kenton (82) in 1982 eigenares werd van het bedrijf. Kenton verkocht haar ondermodeonderneming in 2011 voor een slordige 9 miljoen euro aan de Vlaamse lingeriegigant Van de Velde, maar bleef er nog wel werken. In 2016 gaf ze een boek uit waarin details over de koninklijke beha- en zwemkledingbestellingen stonden.



Kort na de publicatie beëindigde Elizabeth haar vriendschap met Kenton en eind vorig jaar, zo blijkt nu, besloot de koningin haar van de vaste lijst met hofleveranciers te schrappen. Het bedrijf moet alle koninklijke verwijzingen op gevels, briefpapier en reclame per direct verwijderen.



In haar boek geeft Kenton geen details prijs over de cup-, heup- en andere lichaamsmaten van de royals. Wel komt ze met smeuïge informatie over de pas-sessies op Buckingham Palace, Kensington Palace, Balmoral Castle en andere residenties van de Windsors. Zo zou koningin Elizabeth haar altijd half ontkleed hebben opgewacht terwijl op die momenten altijd de hondjes om hun bazin liepen. ,,Kennelijk vindt Elizabeth het prettig als haar corgi's toekijken'', ventileerde Kenton. Over de onderkledingsmaak van Elizabeth houdt Kenton haar mond netjes dicht. Hooguit stelt ze dat de koningin meestal kiest voor degelijk en details van kant.

Prinses Margaret, de in 2002 overleden zus van de koningin, zou de moeder van Elizabeth altijd nadrukkelijk hebben geadviseerd over haar lingeriekeuze. ,,De queen mother, als Margaret zich weer eens met haar bemoeide, deed net of ze haar advies volgde om vervolgens toch zelf een knoop door te hakken'', aldus Kenton.

Elizabeth zou volgens Kenton de voorkeur geven aan synthetische materialen terwijl haar zus daar juist niets van moest weten. ,,Die wilde alleen katoen of ander natuurlijk textiel.'' Over prinses Diana schreef ze: ,,Zij had een perfect lingerielijf en vroeg me altijd pikante ondergoedposters mee te nemen voor haar zoons William en Harry. Het leek haar leuk als de jongens die boven hun bed konden hangen.'' Ook klapt Kenton uit de school over het karakter van de queen. ,,Als ze veel bezoek verwachtte, hoopte ze op regenachtig weer waardoor haar visite misschien thuis zou blijven.'' De moeder van de koningin zou als bovenkleding het liefste lichtblauw hebben dragen. ,,Dat viel ze meer op als ze vanuit een auto naar het publiek zwaaide.'' Elizabeth zou om die reden ook vaak felle kleuren dragen.

Het Britse koninklijke huis heeft gisteren bevestigd dat het predicaat hofleverancier van Rigby & Peller daadwerkelijk is ingetrokken. Over de reden worden geen mededelingen gedaan. Hooguit dat het boek van Kenton inhoudelijk niet door de beugel kon. Rigby & Peller heeft inmiddels het koninklijke wapen van de winkelgevel verwijderd. Het bedrijf en oud-eigenaar Kenton willen geen commentaar geven op wat Britse media typeren als een 'pikant schandaaltje'. Het is namelijk not done en zelfs verboden om privé-informatie van de royals naar buiten te brengen. Waar het Britse koninklijk huis momenteel ondergoed shopt, is onbekend.

